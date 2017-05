Dommage pour P.K. mais les Penguins vont l'emporter

J'avais prédit une victoire des Penguins en sept matchs mais j'avoue que ça ne m'aurait pas dérangé de me tromper...

Ils étaient si beaux à voir, ces coriaces Sénateurs d'Ottawa. On a appris à les aimer au cours des dernières semaines. Ce n'était pas juste l'équipe d'Erik Karlsson.

La formation dirigée d'une main de maître par Guy Boucher refusait de lâcher prise face à un adversaire supérieur sur le plan du talent et les Sénateurs ont poussé les Penguins jusque dans leurs derniers retranchements avant de finalement s'incliner en deuxième période de prolongation jeudi soir à Pittsburgh.

Quel suspense ce fut! Oui, la meilleure équipe a gagné, les Penguins ayant dominé le jeu.

Mais il s'en est fallu de très peu pour que Cendrillon soit invitée au grand bal de fin d'année.

On peut dire que Craig Anderson a eu la chance de son bord durant la majeure partie de la soirée, du moins jusqu'à ce tir crève-coeur de Chris Kunitz qu'il n'a jamais vu parce qu'il avait la vue voilée par la présence de Jean-Gabriel Pageau, malheureux comme les pierres après le match.

Maintenant, c'est une équipe épuisée par le fait d'avoir disputé deux rondes successives de sept matchs qui se mesurera à compter de lundi en grande finale à des Predators de Nashville frais et dispos.

J'imagine très bien P.K. Subban et ses amis, les pieds sur le pouf en mangeant du popcorn, qui regardaient, sourires en coin, les finalistes de l'Est puiser dans le fond du réservoir d'énergie pour déterminer un vainqueur dans cette lutte épique que se sont livré les Penguins et les Sénateurs.

P.K. ne le dira peut-être pas publiquement, mais il devait souhaiter une victoire des Sénateurs.

Imaginez le scénario: l'ancien défenseur du Canadien aurait possiblement pu remporter la Coupe Stanley non loin du Centre Bell. À 222 kilomètres, à vrai dire.

Il aurait pu participer à sa première finale tout en recevant les encouragements de ses anciens partisans qui auraient fait le voyage jusqu'à Kanata.

Subban et les autres membres du Big Four des Predators devront maintenant trouver une façon d'enrayer les efforts des Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et autres attaquants des Penguins.

Je m'attends à une autre série de sept matchs. Et dans une rencontre ultime, je suis obligé de favoriser les Penguins.

Capitaine Sidney montre une fiche de 17 victoires et de 4 revers, avec une récolte de 9 buts et de 9 passes, dans les matchs ultimes auxquels il a pris part dans la LNH, les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat du monde. Ça dit tout au sujet du leadership de cet homme.

Je ne vous cacherai pas que mon coeur est du côté des Predators. J'aimerais bien voir ce cher P.K. venir nous narguer cet été en s'affichant avec la coupe Stanley lors d'une visite à l'hôpital de Montréal pour enfants. Oh! que ça ferait jaser, mes amis.

Celui à qui on reprochait de trop déranger dans le vestiaire du Canadien continuerait de déranger la grosse gomme du CH.

Pour les partisans de la Sainte Flanelle, une conquête de la coupe Stanley par Subban un an après l'échange aurait pour effet de tourner le fer profondément dans la plaie.

Mais ça n'arrivera pas. Les Penguins viendront à bout des Predators en sept matchs pour ainsi devenir la première équipe depuis les Red Wings de Detroit à remporter la coupe deux années de suite.

L'exploit serait immense lorsqu'on pense que cette vaillante équipe de Pittsburgh est privée des services de son meilleur défenseur, Kristopher Letang, et que Crosby, victime d'une commotion cérébrale lors de la série contre Washington, n'est pas au sommet de sa forme.