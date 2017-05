François Bugingo à la messe

C’est sûr que l’émission Y’a du monde à messe de Télé-Québec a frappé un gros coup en réussissant à convaincre François Bugingo d’y faire sa pre­­mière apparition à la télé. Mais en donnant de la visibilité à cet ex-journaliste (qui s’est fait décu­­lotter sur la place publique à cause de ses mensonges) et en lui donnant le crachoir, est-ce qu’on n’est pas en train de lui donner la chance de se réhabiliter? On sait à quel point, au Québec, le grand public aime les pôvres petites victimes qui font donc pitié.