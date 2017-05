Françoise Abanda se qualifie pour Roland-Garros

La Québécoise Françoise Abanda a accédé au tableau principal des Internationaux de France en défaisant vendredi la Sud-Coréenne Su Jeong Jang en deux manches de 6-3 et 6-2 dans un match de troisième tour qualificatif.

La gagnante a eu besoin de 69 minutes pour venir à bout de la 18e favorite des qualifications et 125e joueuse mondiale. Les deux femmes ont claqué deux as et commis quatre doubles fautes chacune. Détentrice du 191e rang de la WTA, Abanda a réalisé quatre bris en huit occasions et a concédé son service une fois. Elle a dominé 63-48 au chapitre des points remportés.

Au moment d’écrire ces lignes, l’identité de la prochaine rivale de la Montréalaise n’était pas connue.