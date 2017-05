Même si leur humour semble avoir échappé à certains festivaliers, les cinéastes de Saguenay Philippe-David Gagné et Jean-Marc E. Roy sont ravis de l’accueil qu’a reçu leur court métrage Crème de menthe lors de sa présentation officielle à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes.

«Beau programme, belle projection, belle foule, belle réaction», a énuméré Roy au Journal, via Skype, après la séance de vendredi.

«Certaines répliques ont bien marché, tout comme la fin. Il y a seulement quelques blagues que Jean-Marc et moi trouvons très drôles qui n’ont pas ­marché», s’est amusé son partenaire à la réalisation.

Il y a deux ans, le duo Gagné-Roy avait connu son baptême de la Croisette quand il avait présenté Bleu tonnerre, un autre court métrage, également à la Quinzaine des réalisateurs.

Cette fois, ils sont retournés sur la Côte d’Azur avec l’histoire d’une jeune femme dans la vingtaine, incarnée avec aplomb par Charlotte Aubin, qui a six jours pour vider l’appartement très encombré de son père, après son décès.

«On ne connaissait pas vraiment Charlotte et on a découvert une fille gentille, remplie de talent et super belle. Elle a tout pour elle», lance Philippe-David Gagné.

De Cannes au Nord

Après Cannes, le duo mettra immédiatement le cap sur le Grand Nord pour le tournage d’une série documentaire.

«Ça va être Croisette-Nunavik en 24 heures», souligne Jean-Marc E. Roy.

En parallèle, ils espèrent toujours chacun de leur côté amorcer le ­tournage d’un long métrage de fiction. Dans le cas de Gagné, il vient d’essuyer un second refus à la SODEC.

«Ça fait partie de la game. Ce n’est pas parce que tu vas à Cannes que ton film est nécessairement bon. Mais on espère que ça va aider à l’avenir.»

De son côté, Jean-Marc E. Roy attend des nouvelles à la fin août pour son ­projet qui en est à son troisième et dernier dépôt auprès des institutions.

«Il est en analyse. Je ne peux pas faire grand-chose à part penser à un plan B, pour le faire autrement.»