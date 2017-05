Kunitz a mis fin à une disette de 34 matchs

PITTSBURGH | Devant les difficultés à marquer de ses joueurs, Mike Sullivan les avait sommés, au début de la série, de diriger plus de tirs au filet. Grand bonheur lui fasse, c’est avec cette philosophie en tête que Chris Kunitz a mis fin au débat.

«Il y avait beaucoup de circulation devant le filet. Je ne sais pas si la rondelle a touché (Jean-Gabriel) Pageau ou pas, mais elle s’est frayé un chemin jusque dans le but. Parfois, la chance te sourit quand tu envoies la rondelle au filet», a déclaré l’attaquant des Penguins.

Cette chance, il y avait longtemps qu’elle ne lui avait pas souri. En plus d’avoir dû déclarer forfait pendant 11 matchs au cours de la saison et lors des cinq premiers des présentes séries éliminatoires, l’attaquant de 37 ans a été limité à neuf buts au cours du calendrier régulier.

Sa saison fut si pénible qu’il n’avait pas marqué depuis le 16 février lorsqu’il a fait bouger les cordages une première fois à mi-chemin de la rencontre. Une disette de 34 rencontres!

«J’ai ressenti énormément d’excitation. Ça fait du bien de pouvoir contribuer offensivement, a déclaré Kunitz à propos de son but en prolongation. Mais celui qui marque le but importe peu. On était simplement content que la rencontre soit terminée et que l’on soit du côté des vainqueurs.»

Un titre à défendre

Champion avec les Ducks de 2007, les Penguins de 2009 et les Penguins de 2016, Kunitz tentera de soulever la coupe Stanley pour la quatrième fois de sa carrière.

«Atteindre la finale, c’est toujours particulier. Tu ne sais jamais si tu auras une autre occasion de te rendre aussi loin. Pas plus que tu ne sais si tu joueras de nouveau sur cette patinoire au sein de cette même équipe. Voilà pourquoi c’est important de faire durer le plaisir aussi longtemps que possible», a-t-il soutenu.

Face aux Predators de Nashville, ses coéquipiers et lui auront l’occasion d’accomplir un exploit que seuls les Red Wings de 1998 et les Penguins de 1992 ont réalisé au cours des 25 dernières années: défendre avec succès son titre de champion de la coupe Stanley.

«Pour ce faire, nous devrons nous assurer de travailler du début à la fin comme nous l’avons fait au cours des derniers matchs. Sans cela, nous ne pourrons battre les Predators», a-t-il soutenu.

«Trop souvent au cours des présentes séries, nous avons connu des matchs en dents de scie. C’est le contraire de l’an dernier où nous semblions avoir un meilleur erre d’aller.»