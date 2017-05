Le champ presque libre

À quelques jours de ­l’entrée en scène des gros noms du tennis à Roland-Garros, premier de trois tournois du grand chelem en l’espace de quatre mois, la porte est grande ouverte pour l’émergence de la prochaine vedette du tennis alors que plusieurs gros noms brilleront justement par leur absence.

C’est le cas de Roger Federer qui souhaite se reposer en vue de la saison sur gazon, de ­Serena Williams qui a récemment annoncé qu’elle est enceinte et de Maria Sharapova à qui les organisateurs n’ont pas octroyé de laissez-passer, contrairement aux organisateurs de la Coupe Rogers.

Du côté masculin, il reste néanmoins les Novak Djokovic, Andy Murray et Rafael Nadal. Se défaire de l’un ou de deux de ces adversaires ne constitue pas une mince tâche. Par contre, Murray et Djokovic éprouvent des ennuis depuis plusieurs mois. De son côté, Nadal n’a pas remporté les grands honneurs à Roland-Garros depuis 2014, bien qu’il soit tout de même considéré comme l’homme à battre sur terre battue avec ses neuf titres en carrière.

Pour le tennis, il serait plus que bénéfique qu’un joueur de la relève profite du passage à vide de deux membres du Big Four pour s’imposer au cours des prochains tournois, car si la tendance se maintient, l’absence de joueurs de premier plan risque de nuire au sport.

En date d’hier, les cinq joueurs se trouvant au sommet du classement avaient tous 30 ans ou plus. Nadal, Djokovic et Murray ont tous trois 30 ans tandis que Stan Wawrinka est âgé de 32 ans et Federer de 35 ans.

Un besoin criant

Tout sport qui souhaite continuer de progresser se doit de compter parmi ses rangs de jeunes vedettes prêtes à prendre le flambeau. Des athlètes qui deviendront dominants. C’est ainsi que l’on maintient un engouement, que l’on progresse, que l’on attire de nouveaux partisans et que les dollars en commandites et en publicité continuent de renflouer les coffres.

Dans la LNH, Connor McDavid s’apprête à devenir le visage de la ligue alors que Sidney Crosby et Alexander Ovechkin entrent dans la trentaine. Au baseball majeur, Bryce Harper et Mike Trout n’ont respectivement que 24 et 25 ans. Quant à la NFL, elle compte aussi sur de jeunes joueurs électrisants.

Au tennis cependant, on voit difficilement qui sera le prochain Federer ou le prochain Nadal. N’en déplaise aux amateurs canadiens, ce ne sera vraisemblablement pas Milos Raonic.

Grigor Dimitrov était le successeur désigné de Roger Federer il y a quelques années, mais il ne semble pas être en mesure d’élever son jeu au niveau des meilleurs au monde et a déjà 26 ans.

À 23 ans et 22 ans, Dominic Thiem et Nick Kyrgios constituent de bons espoirs. Kyrgios n’affiche pas la meilleure attitude sur le terrain, mais on disait la même chose de Djokovic à ses débuts.

Chez les dames, la situation est similaire. Serena Williams ne jouera pas jusqu’à 50 ans et Maria Sharapova n’est plus dans les bonnes grâces de plusieurs amateurs. Eugenie Bouchard semblait en voie de prendre la relève de la grande Russe, mais la Québécoise ne montre pas de signes encourageants.

Peut-être est-ce du côté féminin que l’on assistera à l’émergence d’une nouvelle star ce printemps? On peut suivre le tournoi de Roland-Garros sur les ondes de RDS et de TSN au cours des deux prochaines ­semaines.

Les tweets de la semaine...

VOIR LE CÔTÉ POSITIF Après avoir concédé 12 buts à son adversaire dans un match du tournoi de la Coupe Memorial, on s’encourage comme on le peut en vue du prochain match. C’est ce qu’on fait les Sea Dogs de Saint John par l’entremise de leur compte Twitter, après une défaite de 12 à 5 face aux Otters d’Érié. De toute évidence, la personne qui a pondu ce tweet avait vu juste. « Les Sea Dogs ont la chance d’accéder à la demi-finale avec une victoire contre les Thunderbirds demain. » ENGOUEMENT À NASHVILLE On associe davantage Nashville à la musique country qu’au hockey, mais il semble que la première participation des Predators à la finale de la Coupe Stanley crée un certain engouement au Tennessee. Comme le rapporte Darren Rovell d’ESPN, le prix des billets est relativement élevé, si on compare le tout à une autre finale qui débute sous peu. « On retrouve des billets moins chers pour la finale de la NBA à Golden State que celle de la LNH à ­Nashville. » SANCTIONS DIFFÉRENTES Récemment, le voltigeur des Blue Jays de Toronto Kevin Pillar et l’attaquant des Ducks d’Anaheim Ryan Getzlaf ont appris que les ­insultes homophobes dans le feu de l’action, ça ne passe plus de nos jours. Christian Roatis, qui suit les activités des Flames de Calgary, note une certaine différence dans la façon dont les deux cas ont été ­traités. « Pillar s’excuse et est suspendu pour deux matchs. Getzlaf ne s’excuse pas et doit payer 1/5 de son salaire quotidien. »

À surveiller...

Visages familiers

Pour la troisième année d’affilée, on retrouve les Warriors de Golden State et les Cavaliers de Cleveland en grande finale de la NBA, les Warriors l’ayant emporté il y a deux ans et les ­Cavaliers ayant comblé un déficit de 1-3 pour décrocher le titre l’an passé. Ces deux formations dominent outrageusement leurs adversaires depuis le début des présentes séries.

À preuve, les Warriors sont la seule équipe de l’histoire à avoir amorcé les séries avec 12 victoires, balayant leurs trois premiers adversaires dans l’Ouest. La troupe de Steph Curry et de Kevin Durant gagne chaque match par une moyenne de

16,3 points depuis le début des séries, un autre record de la NBA. Dans l’Est, les Cavaliers sont une fois de plus menés par LeBron James, qui en sera à une septième participation de suite à la grande finale. La série débutera au cours des prochains jours. Pour suivre cette finale, il faut se tourner vers les chaînes sportives du Canada anglais.

