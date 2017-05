Les meilleurs de passage à Montréal

Après une première édition réussie l’an passé, le Triathlon international de Montréal passe dans les «ligues majeures» et a officiellement été promu au sein des Séries mondiales par la Fédération internationale.

La métropole sera donc l’hôte d’une des plus prestigieuses compétitions de triathlon au monde les 5 et 6 août.

«C’est la qualité de l’organisation, mais également l’emplacement qui nous a permis de franchir cette étape, a fièrement avoué le président et chef de la direction de Triathlon International de Montréal (TIM), Patrice Brunet. Montréal possède une crédibilité à l’échelle internationale, et c’est en partie un ­héritage des Jeux olympiques de 1976.»

«Lorsqu’on a approché la Fédération en 2015, la réponse a été très rapide et positive. C’était un genre de test pour voir si on pouvait atteindre les Séries mondiales et on l’a passé!»

La catégorie élite mettra de l’avant 60 hommes et 60 femmes qui doivent recevoir une invitation pour pouvoir participer à cette étape.

Jusqu’à maintenant, la Fédération a confirmé aux organisateurs que les 10 meilleurs athlètes masculins et ­féminins devraient être ­présents à Montréal.

En pleine ville

Les meilleurs triathlètes au monde auront donc la chance de s’illustrer dans un parcours urbain qui mettra en valeur la ville de Montréal autant pour les partisans présents que ceux qui suivront l’événement à la télévision.

Sept millions de téléspectateurs devraient être au rendez-vous, alors que l’événement sera diffusé dans plus de 25 pays.

«La fédération recherche des endroits comme ici. Ils veulent offrir des expériences différentes et nous avons la possibilité de le faire», a ajouté monsieur Brunet.

Il s’agit également d’une opportunité pour les athlètes qui pourront bénéficier de l’appui d’environ 20 000 spectateurs.

«De mon côté, j’adorais les parcours urbains, a sans hésitation avoué la porte-parole de l’événement, la triathlète et Olympienne Sarah-Anne Brault. Il y en a de plus en plus sur le circuit. L’ambiance est vraiment incroyable et les parcours sont souvent plus techniques.»

Un événement accessible

L’accès aux gradins sera gratuit pour les partisans qui désirent venir encourager les athlètes. Plusieurs catégories sont également mises en place pour permettre aux amateurs de s’illustrer sur le même parcours que les meilleurs au monde.