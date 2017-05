Les Predators: une organisation exemplaire

À l’aube de leur affrontement contre les Penguins de Pittsburgh, les Predators de Nashville n’ont pas fini de faire leur marque dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Non seulement la formation du Tennessee a atteint une finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis son arrivée dans la LNH, en 1998, mais elle est aussi la première à le faire en tant que 16e et dernière équipe à avoir obtenu une place en séries. Elle a atteint les compétitions de fin de saison avec une fiche de 41-29-12 bonne pour 94 points.

C’est aussi la première des quatre dernières équipes d’expansion – Predators (1998), Thrashers d’Atlanta (1999, devenus les Jets de Winnipeg en 2011), Blue Jackets de Columbus (2000) et Wild du Minnesota (2000) – à aspirer aux grands honneurs. De quoi donner espoirs aux futurs partisans des Golden Knights de Las Vegas.

«C’est un rêve devenu réalité. Mais c’est amusant, parce que malgré tout ce qui nous arrive, nous sommes encore affamés et nous avons la chance de jouer pour la coupe. C’est un sentiment incroyable et on travaille là-dessus depuis très longtemps», a affirmé le gardien Pekka Rinne au site NHL.com.

Deux équipes aux antipodes

La concession basée dans la ville du country se présente en finale fraîche, jeune et représentative du concept d’équipe. Ses joueurs se mesureront aux puissants champions en titre, les Penguins, qui misent sur des patineurs de catégorie d’élite mondiale comme Evgeni Malkin et Sidney Crosby.

Le joueur qui a historiquement le plus marqué l’imaginaire des admirateurs à Nashville est Shea Weber, qui, contrairement aux vedettes offensives des Penguins, se trouve à la ligne bleue. Il a pris la direction de Montréal, l’été dernier, lorsqu’il a été échangé contre le défenseur du Canadien P.K. Subban. Ce dernier complète une défensive d’élite que possèdent les Predators, qui a propulsé l’équipe vers de grandes aspirations.

Des aspirations encouragées par une base de partisans grandissante à Nashville. Le site internet des Predators recevait environ 40 000 visites pour un jour de match lors de la saison régulière. Ce nombre a bondi à 150 000 au cours des plus récents matchs de séries éliminatoires, selon le président de l’équipe, Sean Henry.

«Les gens sont engagés dans ce que nous faisons. On a toujours dit que nous possédons les partisans les plus passionnés dans tous les sports. Maintenant, en plus, notre base de partisans évolue constamment. C’est excitant pour nous», a-t-il déclaré.

Les amateurs de «Smashville» pourront d’ailleurs, dès lundi, amorcer la mise à la casse d’une voiture peinte à l’effigie des Penguins. Pour chacune des rondes, des enthousiastes ont pu démolir à coup de masse des véhicules peinturés à l’image des adversaires des Predators. Une stratégie efficace jusqu'à maintenant.