Mikaël Kingsbury appuie le Club des petits déjeuners

Le champion du monde et médaillé olympique en ski de bosses Mikaël Kingsbury est devenu ambassadeur pour le Club des petits déjeuners.

L’athlète de 24 ans a annoncé le tout vendredi lors de sa visite à l’école Jardin-des-Saints-Anges, à Montréal, où il a échangé avec les élèves, en compagnie du maire Denis Coderre.

«Je me sens privilégié dans la vie, a dit Kingsbury, par voie de communiqué. J’ai la chance de vivre mon rêve tous les jours et je sais aujourd’hui que c’est beaucoup grâce à l’environnement qui m’a été offert quand j’étais plus jeune. Pour moi, c’est la base de ma réussite.»