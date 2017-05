Pamela Ware sur la plus haute marche

(Sportcom) – La plongeuse québécoise Pamela Ware a remporté la médaille d’or à l’épreuve du tremplin de 3 m du Grand Prix de Madrid, en Espagne, vendredi.

Après avoir terminé au premier rang de sa vague de demi-finales, l’athlète de Greenfield Park s’est taillé une place sur la plus haute marche du podium grâce à un pointage de 301,35. Elle était deuxième à son avant-dernier plongeon, mais a réussi à aller chercher les points nécessaires pour remonter au sommet du classement.

«Ç’a quand même bien été, mais il y a beaucoup de place à amélioration. Autant dans les préliminaires qu’en finale, j’ai raté quelques plongeons. À mon deuxième plongeon de la finale, j’ai eu un bon départ. J’ai sauté super haut, mais j’ai eu de la misère avec mon entrée à l’eau et j’ai raté mon plongeon», a indiqué Ware.

La plongeuse se remet d’une opération à un pied et n’en était qu’à sa troisième compétition de la saison. «Mon entraîneur et moi avons choisi de m’inscrire au Grand Prix de Madrid pour que j’aie une expérience de compétition de plus avant les Mondiaux. Je veux maintenant perfectionner mes plongeons à l’entraînement», a-t-elle expliqué.

L’Américaine Maria Coburn a décroché la médaille d’argent avec un total de 295,70 points et la Néerlandaise Inge Jensen a complété le podium grâce à un pointage de 295,60.

Aussi en action au 3 m, Mia Vallée, de Beaconsfield, a été éliminée avant la finale et a pris le huitième rang. L’Albertain Ethan Pitman s’est classé 13e à la plateforme chez les hommes.

Samedi, Mia Vallée fera équipe avec Olivia Chamandy au 3 m synchro. Chamandy participera aussi à l’épreuve individuelle à la tour de 10 m. Chez les hommes, François Imbeau-Dulac et Peter Tach-Mai s’élanceront au tremplin de 3 m.