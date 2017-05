Retrouver sa quiétude face aux allergies

Quand les allergies alimentaires s’invitent à la maison, manger devient un casse-tête. Les petits plats d’hier, qui faisaient la joie de tous, deviennent aujourd’hui une source de danger. Faut-il pour autant dire adieu aux plaisirs de la table? Dans un premier livre de cuisine sur le sujet, l’auteure et mère de famille, Dominique Seigneur, fait le pari qu’il est toujours possible de préparer des repas savoureux, malgré la présence d’allergies.

Selon l’auteure, le livre vient ­répondre à de nombreux questionnements de parents qui se sentent désemparés face au diagnostic de leur enfant. «On leur donne une prescription d’Epipen et on leur souhaite bonne chance. Ils sont carrément laissés à eux-mêmes, déplore Dominique Seigneur. Personne ne leur dit comment réorganiser leurs habitudes alimentaires en conséquence. Leur sentiment d’abandon est d’autant plus grand lorsqu’ils ont vu leur enfant entrer en choc anaphylactique. Ils vivent longtemps dans la crainte que le drame se répète.»

Dominique Seigneur parle en connaissance de cause. Son aînée souffre de plusieurs allergies. «Je comprends tellement la réalité des autres parents. La condition de ma fille a complètement coupé ma spontanéité dans la cuisine, moi qui connaissais par cœur mes recettes de gâteau et de crêpes. Le moindre produit devenait une source potentielle de danger. Pour reproduire le goût et la texture des recettes que je ne pouvais plus préparer, j’ai procédé par essais-erreurs jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant. C’est un travail colossal.»

Même s’elle a dû réapprendre à cuisiner, l’auteure tire une leçon ­positive de cette contrainte alimentaire. En plus de découvrir de ­nouveaux produits, elle a pris plaisir à tout faire soi-même. Adieu, le prêt-à-manger de l’épicerie. «On peut ­vivre les allergies de deux façons: soit on mange toujours la même chose, soit on développe une ­nouvelle cuisine. Dans tous les cas, une réadaptation est nécessaire.» Photo courtoisie