Thornton en dernier recours

La question a été lancée plusieurs fois au cours des derniers jours. Joe Thornton pourrait-il aider le Canadien?

Intéressant... mais j’imagine qu’il doit y avoir d’autres options. Je reconnais que Thornton est l’un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale, du moins l’était-il avant la dernière saison, alors que sa ­production a chuté de 32 points.

Et il aura 38 ans.

Quelles seront ces exigences salariales si jamais il ne peut en venir à un accord avec les Sharks de San Jose? On raconte en ­Californie qu’il exigera une entente de trois ans à raison de 5 millions $ par saison.

C’est beaucoup de sous pour un joueur qui vient de subir une intervention chirurgicale à un genou et qui a éprouvé passablement de difficulté à suivre le rythme endiablé de la Ligue nationale.

Et tout contrat accordé à un joueur de 35 ans et plus contient des clauses qui protègent le joueur à tous les plans.

À considérer également, alors que tout est axé sur la vitesse, Thornton, qui n’a jamais été un patineur très rapide, a perdu de son lustre l’hiver dernier.

À moins que Marc Bergevin ne fasse chou blanc dans ses tentatives d’améliorer son équipe au poste de centre, ­Thornton demeure une solution de ­dernier ressort... et encore.

Rachats de contrat

Avec la séance de repêchage, il y aura sans doute un intérêt poussé sur un marché particulier, celui des rachats de contrat. Partout dans la ligue, les directeurs généraux envisagent cette ­option.

D’une part pour soulager la masse ­salariale de contrats faramineux. Également pour jongler avec la liste des joueurs que les équipes soumettront aux Golden Knights de Vegas. Et, enfin, pour tester le marché des transactions.

Échanges nombreux

Troy Brouwer pourrait être libéré par les Flames, Dustin Brown par les Kings, Dan Girardi et Marc Staal par les ­Rangers, Cal Hagelin, Patrik Hornqvist et Trevor Daley par les Penguins. Que feront les Ducks avec Corey Perry? Il est clair que cette organisation ne peut plus progresser avec deux joueurs touchant des salaires annuels de plus de 8 millions $. Plusieurs joueurs seront également invités à laisser tomber leur clause de non-échange, comme ce sera le cas pour Marc-André Fleury. Comment procédera le DG des Predators, David Poile, pour protéger son fameux quatuor de ­défenseurs?

Plusieurs scénarios seront proposés à George McPhee, le décideur des Golden Knights. Bref, il est possible que les transferts d’effectifs soient plus nombreux qu’on osait le croire au préalable.

Rachat de contrat signifie parfois des aubaines intéressantes. Les joueurs qui touchent une somme d’argent importante seront plus conciliants à l’occasion des négociations dans l’espoir de ­décrocher un emploi.

Situation délicate

Entre-temps, on le répète souvent, ­Bergevin se retrouve dans une situation délicate. Qu’a-t-il à offrir pour améliorer son équipe et surtout dans la recherche d’un joueur de centre de haut niveau? Comment s’en sortira-t-il si jamais il décide de consentir 10 millions $ par saison à Carey Price à partir de 2018-2019?

Le problème qui surgit très souvent, c’est que tu ne peux pas envisager la stabilité au plan des effectifs. Les Blackhawks en sont un exemple. Les Penguins, éventuellement, devront libérer ou échanger quelques hauts salariés. Pour l’instant, ils profitent d’une moisson impressionnante chez les joueurs développés dans la Ligue américaine.

S’il consent un contrat de plus de 10 millions $ par saison à Price, Bergevin retiendra les services de son meilleur joueur. Mais justement, ce contrat l’exposera à commettre des erreurs dans la ­relance de son organisation.

Jonathan Toews, Patrik Kane, Evgeni Malkin, Sidney Crosby et, à cet égard, Anze Kopitar, à qui le Canadien a préféré Price au repêchage de 2005, ont tous gagné la coupe Stanley... et en trois ou deux occasions.

Price est toujours en attente et ça risque de prendre un bout de temps avant d’atteindre l’objectif rêvé.

La liste de protection

En partant de l’option d’un gardien, de trois défenseurs et de sept attaquants, Marc Bergevin n’aura pas de décisions tranchantes à prendre quand il soumettra sa liste des joueurs disponibles pour les Golden Knights de Vegas.

Le gardien, on le connaît, Carey Price.

Les attaquants: Max ­Pacioretty, Phillip ­Danault, Alex Galchenyuk, Andrew Shaw, Brendan Gallagher, Paul Byron, et si Charles ­Hudon a été le meilleur patineur de l’équipe de la Ligue américaine, pourquoi n’apparaîtrait-il pas sur cette liste? Où se ­retrouve Alexander ­Radulov?

Puisqu’il est joueur autonome sans compensation, le Canadien n’a pas à le protéger. Le même cas s’applique à Andreï ­Markov.

L’avenir de Beaulieu

Dans le cas de Steve Ott, on savait qu’il était uniquement de passage à Montréal. Il vient d’annoncer sa retraite pour accepter un poste d’entraîneur adjoint avec les Blues de St. Louis.

Donc, à la défense: Shea Weber et Jeff Petry sont deux incontournables. Qui sera le troisième? ­Nathan Beaulieu, Jordie Benn, Alexeï ­Emelin?

Benn est une aubaine à 1,1 million, comparativement aux 4,1 millions ­versés à Emelin. Exposer Emelin n’est pas un si grand risque. Les Golden Knights oseront-ils dépenser autant d’argent pour un défenseur à ­caractère défensif?

Reste Beaulieu. Benn ou Beaulieu?

Voilà la question. ­Beaulieu est sur la corde raide, il est indiscipliné, il ne cadre pas du tout dans l’environnement du ­Canadien et on tentera par tous les moyens de s’en départir.

Voilà la réponse.