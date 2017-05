Un air d'été brésilien

Avec cette pluie qui n’en finit plus, mais quand est-ce que le soleil fera enfin son apparition ? À l’aube de tous ces festivals, une chanson me trotte dans la tête, un grand classique, qui est prélude aux festivités.

Dans l’hémisphère sud-américain, la chanteuse Nina Miranda,

à ne pas confondre avec l’actrice, revisite à sa manière les sonorités brésiliennes. Dans Freedom of Movement qui comprend beaucoup d’approches musicales, il est à peu près certain que le tout sonne de manière très estivale. Entre le Hip-Hop, la Bossa, le Dub et le Ska, vous comprendrez que nous sommes loin du jazz, mais vaille que vaille, nous nous sommes bien amusés. Même si l’ensemble est assez inégal, certaines compositions évoquant le vieux disco italien des années 70 (type Rafaela Carra), Nina Miranda séduit quand elle vise directement la musique de son pays. Nous la préférons bien évidemment en quartette comme dans The Garden, The Cage ou la très belle Amazonia Amor.

À la voix sensible, nous ajouterons que cette nouveauté fera sans contredit le bonheur des festivaliers et des amateurs de musique brésilienne, pourvu qu’ils aient une certaine ouverture d’esprit.