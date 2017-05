Un but important

Pour la énième fois cette saison, la seconde demie a permis à l’Impact de sauver son match contre Vancouver et ce, malgré une défaite de 2 à 1, mardi.

Le Bleu-blanc-noir peut dire merci au format du Championnat canadien avec ses séries aller-retour au total des buts.

«On est allés chercher le but à l’extérieur qui est crucial et on peut maintenant regarder le match de mardi ­prochain», a soutenu Patrice Bernier.

Rappelons qu’en cas d’égalité au terme des deux rencontres, les buts marqués sur le gazon adverse sont le premier ­facteur de départage.

Chances ratées

Dire que, malgré une mauvaise première demie au cours de laquelle il a cédé deux fois, l’Impact, avec un peu de chance, aurait pu rentrer victorieux à Montréal.

Patrice Bernier a sans doute fait des cauchemars dans la nuit suivant la rencontre, lui qui a été frustré par le ­gardien Spencer Richey.

Il l’a d’abord bloqué sur un tir de pénalité. Mais c’est surtout un arrêt sur un tir à bout portant en fin de match qu’il a mal digéré.

«Je sais pourquoi j’ai manqué [le tir de pénalité], félicitations à lui. Mais c’est la deuxième chance qui me dérange plus. Si je joue plus vite, il n’a pas le temps de mettre le pied [pour bloquer le ballon].»

Gagner

L’Impact n’a pas le choix de l’emporter lors du match retour, mardi soir au stade Saputo. Un verdict nul ne sera pas ­suffisant.

«Il faut gagner, 0 à 0 n’est pas suffisant. On a montré, en deuxième demie, que si on joue bien, on a des chances», a insisté Bernier.

Le jeune gardien Maxime Crépeau est encore plus ambitieux et veut mettre le couvercle sur les Whitecaps.

«C’est sûr et certain qu’un blanchissage est l’objectif. Il ne faut pas oublier qu’ils nous ont battus à la maison il y a quelques semaines.»

Après le match, Mauro Biello a été tranchant, disant notamment qu’il devait peut-être casser son vestiaire avant le début des matchs.

L’entraîneur-chef n’était pas d’humeur quand il est entré dans le vestiaire après la première demie.

«Je suis sorti parce que j’ai vu que Mauro n’était pas de bonne humeur, j’ai préféré aller me réchauffer sur le terrain, sachant que j’allais probablement rentrer», a indiqué Bernier, mi-sérieux.