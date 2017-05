Un marathon pour ses 45 ans

Six mois avant son 45e anniversaire, Sébastien Benoît s’est lancé un défi de taille: réussir un premier marathon complet. Pour y arriver, l’animateur participera d’abord au demi-marathon d’Ottawa, dimanche. «C’est un beau défi à relever.

Je me prépare depuis des semaines. Je me donne un an pour m’entraîner à mon premier marathon, soit en octobre ou en novembre 2018», a-t-il révélé au lancement de la programmation du 50e anniversaire du Grand Prix du Canada, à l’Auberge Saint-Gabriel, jeudi dernier.