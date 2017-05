Une blessure à l'oeil retarde le retour de GSP

Georges St-Pierre a finalement répondu à la question qui était sur les lèvres de beaucoup d'amateurs de l'Ultimate Fighting Championship (UFC): il ne peut se battre avant l'automne en raison d'une blessure à l'oeil qu'il a subi plus tôt cette année.

En conférence à l'événement C2 Montréal vendredi, l'ancien champion des mi-moyens de l'UFC a expliqué pourquoi il prenait autant de temps avant d'affronter le Britannique Michael Bisping.

«Croyez-moi, je ne suis pas le genre de gars qui veut faire attendre tout le monde. La raison est simple, j'ai subi une blessure à l'oeil», a-t-il expliqué.

Il souligne que sa vision n'est toujours pas de retour à 100%, mais qu'il s'agit d'une blessure mineure. Cependant, son ophtalmologiste lui a fortement recommandé de ne pas échanger de coups avant septembre, comme le rapporte le MMAfighting.com

«L'UFC était au courant lorsque j'ai signé mon nouveau contrat, confirme GSP. L'organisation me mettait beaucoup de pression pour que je combatte en juillet. C'est pour cette raison que je fais cette déclaration aujourd'hui.»

Il y a quelques jours, Dana White a mentionné que «l'UFC n'attend plus après Georges et que son combat contre Michael Bisping est annulé» et que la fierté de Saint-Isidore se battrait finalement dans sa catégorie de poids habituelle (170 lb).

Pour sa part, le champion des moyens a fait une sortie publique pour déclarer qu'il souffrait d'une blessure à un genou. Depuis plusieurs mois, Bisping, 38 ans, ne se gêne pas pour réclamer un lucratif combat contre Georges St-Pierre.

Depuis, les responsables ont mis sur pied un titre intérimaire des moyens opposant l'aspirant numéro un Yoel Romero et le numéro 3, Robert Whittaker. Ce duel se déroulera le 8 juillet prochain.