Une dose d’amour inoubliable pour Anderson

PITTSBURGH | Guy Boucher a pris soin de le mentionner lors de son point de presse. L’adversité qu’a traversée son équipe au cours de la saison va bien au-delà des pépins rencontrés sur une patinoire.

Victime d’une commotion cérébrale au camp d’entraînement, Clarke MacArthur a failli voir sa carrière se terminer avant même que la saison ne commence.

Tout le monde est également au fait de l’épreuve que traverse la conjointe de Craig Anderson, Nicholle, qui, depuis quelques mois déjà, lutte avec acharnement contre le cancer.

Le genre d’épreuve qui, à n’en point douter, soude une équipe. Pas surprenant que le gardien des Sénateurs, qui a dû s’absenter à plusieurs occasions pour appuyer son épouse dans sa bataille, a utilisé un mot plutôt étonnant pour décrire les Sénateurs.

«Amour. L’amour que j’ai reçu des gars dans ce vestiaire est incroyable. Je l’ai ressenti dès la première journée où j’ai dû m’absenter et lorsque je suis revenu. Je n’aurais pu demander de meilleurs coéquipiers», a soutenu Anderson.

Sans mauvaise intention

L’histoire de MacArthur et d’Anderson a semblé soulever leur coéquipier tout au long de la saison. Selon Jean-Gabriel Pageau, ses coéquipiers et lui ont peut-être trouvé dans ces revers de fortune l’inspiration pour atteindre une étape que personne ne les croyait capables d’atteindre.

«On est passé à travers tellement d’émotions. C’est le genre d’histoire qui nous a unis et qui a créé notre force de caractère. C’est pour ça qu’on est allé aussi loin», a expliqué le meilleur buteur des Sénateurs (8 buts) dans ces séries.

Malheureusement pour lui, l’aventure aura pris fin sur un tir l’ayant effleuré avant de tromper la vigilance d’Anderson.

«J’y suis allé avec l’intention de bloquer le lancer. Je ne voulais certainement pas voiler la vue de mon gardien où lui nuire», a déclaré Pageau, penaud.

Battus par la meilleure équipe

Anderson a fléchi sur le premier tir auquel il a fait face au cours de la cinquième période, mais il n’a rien à se reprocher. Pour un deuxième match de suite, il a fait face à au-delà de 40 lancers (42). Il en a stoppé 39.

«On est tous déçus, mais il n’y a pas lieu d’avoir honte. On devrait être fier de la façon dont on a joué et de la façon dont nous nous sommes battus», a-t-il mentionné.

Utilisé pendant 39 min 33 s dans ce dernier match, Erik Karlsson abondait dans le même sens que son coéquipier.

«On a joué du hockey extraordinaire toute la saison et pendant toutes les séries. On a fait tout ce que l’on pouvait. On a perdu contre la meilleure équipe de la ligue, mais on lui a donné une saprée opposition.»