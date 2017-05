Une pause qui tombe bien

L’Impact a congé de MLS ce week-end, et ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. L’équipe, qui a laissé de nombreux partants à Montréal lors du déplacement à Vancouver, sera bien reposée. Qui plus est, avec un match mardi, la période de récupération est convenable en vue de la visite des Red Bulls de New York samedi prochain.

«Ils jouent samedi et, après, mardi, alors ils vont faire du roulement», a anticipé Patrice Bernier.

Mauro Biello avait prévu le coup en préparant son équipe et a l’intention de faire appel à plus de titulaires mardi.

«C’était le plan quand on a préparé ces matchs. On savait que faire jouer les partants après le match contre Portland serait difficile avec le voyage.

«On a eu le temps de récupérer et on a un jour de plus pour récupérer jusqu’au match de samedi.»

Il n’est toutefois pas assuré qu’Ignacio Piatti sera sur le terrain. Il souffre d’une légère blessure à la cuisse.

«Nacho va être sur le terrain samedi. On va voir comment il va réagir à l’entraînement. On ne veut pas trop risquer. Il a pris la semaine pour vraiment récupérer.»

Place aux jeunes

Par ailleurs, les jeunes produits de l’Académie qui ont joué contre les Whitecaps se sont distingués.

«Ça n’a pas été évident en première demie, mais après que les nerfs soient passés, on les a vus jouer en deuxième demie. On a vu leur potentiel», a soutenu Patrice Bernier, qui a louangé leur ténacité. «Ils n’ont pas eu peur et il n’y a pas eu de vent de panique parce que c’était 2 à 0.»