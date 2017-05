Une profondeur à trouver

«Le camp des recrues te permet de voir s’il y a des positions où tu as besoin d’aller chercher d’autres talents à des places spécifiques, a expliqué Jacques Chapdelaine. C’est une situation normale, car on est dans un ­processus d’évaluation.»

(33 ans), Kyries Hebert (36 ans) et Bear Woods (30 ans) commencent à vieillir et on ne sait pas qui derrière eux serait prêt à prendre la relève en cas de blessure.