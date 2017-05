Une recrue à surveiller

Tout d’abord, lors du minicamp en Floride, il en a impressionné plus d’un en captant plusieurs passes difficiles. Puis il a continué de récolter les bons commentaires durant le camp des recrues, qui s’est terminé vendredi après-midi.

Grâce à Vernon Adams fils et popp

«Je lui ai posé quelques questions au sujet de la ligue, de ses coéquipiers et de l’organisation, a-t-il mentionné. Sans lui, je ne serais peut-être pas venu à Montréal.

«Je suis devenu excité, parce que c’est une ligue basée sur la vitesse et la rapidité d’exécution.»

«Il y a des choses difficiles et d’autres qui le sont moins, a indiqué Anthrop. Pour plusieurs, être en mouvement avant la remise du ballon peut être facile. Je ne l’ai jamais fait. Je dois apprendre à synchroniser mes gestes.»

«Tout ce qui m’importe, pour le moment, c’est d’aider les Alouettes à gagner des matchs, a affirmé le receveur de 6 pi et 196 lb. Je serais aussi le plus heureux des hommes [si je pouvais] passer ma carrière à Montréal et faire partie d’une bonne organisation.»