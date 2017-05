50 artistes à Chromatic

La 8e édition du festival Chromatic bat son plein. Durant près d’une semaine, une cinquantaine d’artistes montréalais et internationaux présentent leur travail à l’Arsenal et au Studio l’Éloi, au cœur du Mile-End. Le ­festival où se côtoient l’art numérique, l’art contemporain et la musique électronique est présenté en quatre volets. L’un de ces volets, Chromatic Expo, consiste en des expositions dont l’objectif est «d’immerger, d’étonner et de jouer avec le public, dans une ambiance décontractée». Quant au volet Pro Chromatic, en plus de ses conférences, réflexions et discussions sur l’art, il présente un premier showcase d’installations artistiques qui a pour but l’exportation des artistes et créatifs québécois à l’international.

Adrienne Crossman

Photo courtoisie

Trévi

Vidéo HD, 2016

L’artiste déconstruit la Fontaine de Trevi à l’âge d’internet et des vidéos. Elle remet au goût du jour ce monument construit au 18e siècle, à Rome.

Derrick Piens

Photo courtoisie

The Serfs

Reconstruction publique, acrylique et huile sur bois plaqué, 152 x 122 x 132 cm, 2010-2017

Une réflexion des formes abstraites présentes dans notre environnement que l’on ne remarque pas forcément.

Vickie Vainionpää

Photo courtoisie

Veil/Void

48"x60" chacun. Huile sur toile. 2016

Annie Descôteaux

Photo courtoisie

Terrain vague

Installation (bois, peinture, corde, éponge), dimensions variables, 2017

L’artiste transforme des objets réels en images.

Virgil Burachel

Photo courtoisie

Re:pose

Acrylique, plexiglas monté sur D.E.L., aluminium, acier, arduino, 122 x 63.5 x 96.5 cm, 2016

L’œuvre est une étude du corps et faite de néons.

► Festival Chromatic est présenté au Studio L’Éloi, 6250, rue Hutchison et à L’Arsenal, 2020, rue William. Jusqu’au 1er juin.

Aussi au festival, le volet Chromatic nuit présente des nuits éclectiques et électriques en ouverture et fermeture du festival. Pour sa part, Chromatic Kids propose divers ateliers pour enfants et parents.

Le festival Chromatic a pour vocation de provoquer des rencontres entre les communautés artistiques d’ici et d’ailleurs.

Voir le site web : www.chromatic.ca