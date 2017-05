Belle finale au menu

La finale de la Coupe Stanley devrait donner lieu à un ­spectacle intéressant.

Les Penguins de Pittsburgh font honneur à leur ­titre de champions. Ils se débrouillent très bien sans leur as défenseur Kristopher Letang.

Ils ont gagné un match sans les ­services de leur leader Sidney Crosby contre les Capitals de Washington.

Ils ont pris avec succès le pari de ramener le gardien Matt Murray durant la finale de l’Est contre les Sénateurs d’Ottawa.

Quant aux Predators de Nashville, ils ont été une des dernières équipes à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Relégués au rôle de négligés, ils ont pulvérisé les Blackhawks de Chicago au premier tour. Ils ont ensuite éliminé les Blues de Saint Louis dans une série âprement disputée avant de venir à bout des sinistres Ducks d’Anaheim, qui ont fini par avoir la peau de leur premier joueur de ­centre, Ryan Johansen.

Pas de folies à prévoir

Ce sont donc deux équipes résilientes qui feront les frais du show de fin de saison dans la Ligue nationale.

Les Penguins et leur force de frappe offensive contre la solide défense des Predators.

Ça promet!

On est en droit de s’attendre à du bon hockey dénué de folies et d’actes violents.

Ça devrait faciliter le travail des ­arbitres qui, il faut bien le dire, ne connaissent pas de très bonnes séries jusqu’ici.

Promesses remplies

Les Penguins tenteront de devenir la première équipe depuis les Red Wings de Detroit, en 1998, à remporter un deuxième championnat d’affilée.

Ils en sont très capables.

Les Penguins de l’ère Crosby honorent leur mandat. Ils en sont à une quatrième participation en finale en neuf ans. Ils ont atteint le carré d’as cinq fois au cours de cette période.

Dans le sport contemporain, ils sont ce qu’on peut appeler une dynastie.

Les projecteurs sont braqués sur ­Sidney Crosby, mais le capitaine est entouré de joueurs de premier plan qui feraient le bonheur de plusieurs équipes.

À commencer par Evgeni Malkin, un joueur de grand talent qui compose très bien avec son rôle de second à Crosby.

Les Penguins font ce qu’il fallait, par ailleurs à Phil Kessel. Ce dernier étouffait sous la pression à Toronto. Il n’était pas heureux avec les Maple Leafs.

À Pittsburgh, il se sent à sa place.

Jake Guentzel s’affirme comme la découverte de l’année, lui qui a passé une demi-saison dans la Ligue ­américaine avant de s’amener avec les Penguins.

Un choix de troisième ronde, ce Guentzel.

Pas mal!

La renaissance de Rinne

Du côté des Predators, on assiste à la renaissance de Pekka Rinne, lui aussi une trouvaille du repêchage.

Le grand gardien finlandais avait été repêché 258e sur un total de 291 joueurs en 2004. On le disait sur la pente descendante à la suite d’une blessure à un genou subie il y a deux ans.

Or, voilà qu’à 35 ans, il connaît les plus grands moments de sa carrière.

Ses statistiques sont remarquables, avec un taux d’efficacité de ,941 et une moyenne de 1,71 but accordé.

Roman Josi, Ryan Ellis, Mattias Ekholm et P.K. Subban forment un quatuor de défenseurs hors pair.

L’attaquant Filip Forsberg est servi par un beau talent.

Colton Sissons et Magnus Arvidsson se tirent bien d’affaire. James Neal ­demeure un marqueur à surveiller.

La seule chose qui manque aux ­Predators, c’est l’expérience de la ­victoire.

Mais ça ne vient que lorsqu’on l’a vécue. La coupe Stanley est là devant eux. Ils la voient, ils la sentent, mais ils ne l’ont jamais touchée.

Crosby et Malkin l’ont serrée deux fois dans leurs bras, tout comme Chris Kunitz, Marc-André Fleury et Letang.

Quand on y a bu du champagne, on y prend goût. On veut en boire encore.

Les Penguins se lèchent déjà les babines, mais si les Predators gagnent, ils ne l’auront pas volé. Aucune équipe ne gagne la coupe Stanley par chance.

Le grand vide

Erik Karlsson a très bien résumé l’élimination des Sénateurs aux mains des Penguins.

«Nous étions si proche, mais si loin à la fois», a-t-il déclaré.

Comme il l’a dit, c’est vrai que les Penguins formaient une meilleure équipe. Mais les Sénateurs auraient peut-être pu causer une ­surprise s’ils avaient forcé la note davantage en prolongation.

Ils ont joué de prudence, ils ont laissé les Penguins venir à eux. Mais en attendant les ouvertures, ils diminuaient leurs chances de victoire.

Quatre tirs au but en plus de 25 minutes de prolongation, ce n’est pas assez.

C’est ce qui fait que les Sénateurs sont en vacances.

Bilan positif

Les dirigeants de l’équipe se ­diront satisfaits de la saison lorsqu’ils déposeront leur bilan et ils n’auront pas tort.

Personne n’avait prédit que les Sénateurs se faufileraient jusqu’en finale de l’Association de l’Est.

Le plus heureux doit être le ­propriétaire, Eugene Melnyk, qui a encaissé les recettes de neuf matchs des séries.

Cet argent lui permettra de ­renflouer les coffres de son équipe.

Mais sur le plan sportif, cette ­défaite fait mal aux Sénateurs.

Comme toute équipe qui subit l’élimination à un stade aussi avancé dans les séries, les joueurs et les membres du personnel hockey des Sénateurs ressentent actuellement un sentiment de grand vide.

C’est un peu comme s’ils avaient fait tout ça pour rien. Tout sera à recommencer l’automne prochain, sans savoir de quoi la saison sera faite.

Sans savoir non plus lorsque la prochaine occasion de s’approcher de la coupe Stanley se présentera.

Mais c’est ça, le sport.

Ses artisans vivent au jour le jour avec l’espoir que l’année qui vient sera la bonne.

Félicitations quand même à Guy Boucher et à son groupe d’entraîneurs, qui ont ramené les ­Sénateurs de loin.

Ils ont pris en main une équipe qui avait raté les séries l’an dernier pour l’amener à un but d’une ­participation à la finale de la Coupe Stanley.

C’est du beau travail!