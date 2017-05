Chabot, le meilleur défenseur

WINDSOR | Mince consolation pour Thomas Chabot. Le Québé­cois et arrière des Sea Dogs de Saint-Jean a remporté le titre de défenseur canadien de l’année, samedi.

Celui qui cogne à la porte du vestiaire des Sénateurs d’Ottawa ne repart donc pas de Windsor les mains vides.

Après le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires dans la LHJMQ, et le trophée Émile Butch Bouchard décerné au défenseur de l’année dans la LHJMQ, il a donc ajouté une autre pièce métallique à sa grande collection.

Il ne faut surtout pas oublier sa médaille d’argent gagnée avec le Canada au Championnat du monde junior le 6 janvier, en plus de son titre de meilleur joueur du tournoi.

Le Beauceron a connu une saison de rêve, mais ô combien occupée! Il a participé au camp estival des Sénateurs et à celui d’Équipe Canada junior. Il a ensuite fait sa place quelque temps dans le vestiaire à Kanata, vivant son baptême du feu dans la LNH l’instant d’un match. Les Sens l’ont finalement rétrogradé à Saint-Jean, où il a tenu un rythme d’enfer durant toute la campagne. En 34 matchs en saison, il a récolté 45 points et multiplié de façon exponentielle les minutes de jeu. En séries éliminatoires, il a ajouté 23 points et une coupe du Président à son tableau de chasse.

Au tournoi de la coupe Memorial, même s’il a marqué deux buts et ajouté deux aides, il n’a pas été rassasié. Il voulait soulever le trophée le plus difficile à remporter.

Chabot s’est toutefois dit privilégié d’être nommé le meilleur défenseur au pays. «C’est spécial. Je ne pensais jamais à ça. Je ne m’y attendais pas, comme les autres trophées, a-t-il signalé sous le regard attentif de ses fiers parents, François Chabot et Claude Breton.

«Pour l’instant, je réalise moins cet honneur, a-t-il continué. L’objectif, c’était de repartir d’ici avec la coupe Memorial.»

Travail d’équipe

En mettant le grappin sur ce titre, il a eu une pensée pour ses coéquipiers qui l’ont laissé derrière à Windsor, samedi matin. «C’est évidemment plaisant de recevoir ça, mais je n’aurais pas pu y arriver sans eux, a relaté l’arrière en faisant le bilan de ses accomplissements de la saison. C’était difficile de voir les gars partir ce matin (samedi). Je reçois des prix individuels, mais ce n’est pas tellement ce qui était recherché.»

Après avoir échappé le Mondial junior en tirs de barrage aux mains des Américains, Chabot s’était juré qu’il ne perdrait pas un second championnat en 2016-2017. Il a tenu parole en soulevant la coupe du Président, mais n’a pu couronner le tout avec le trophée emblématique canadien.

Il est toutefois devenu le sixième défenseur de la LHJMQ à remporter le titre national à sa position. Le dernier à avoir réussi cet exploit était David Savard, en 2010.

Hishier et McNiven honorés

Il fallait s’y attendre, Nico Hischier a mis la main sur le prix de recrue de l’année dans la LCH. L’attaquant suisse, sixième choix de l’encan européen l’été dernier, a marqué 38 buts et amassé 86 points chez les Mooseheads d’Halifax.

C’est son grand rival à la prochaine séance de sélection de la LNH, Nolan Patrick des Wheat Kings de Brandon, qui a ravi le titre de meilleur espoir professionnel. Les deux attaquants pourraient bien entendre leur nom au premier rang de cette séance, prévue dans un mois à Chicago. Bien malin qui pourrait prédire ce que feront les détenteurs du premier choix, les Devils du New Jersey.

«Ça prouve que j’ai pris la bonne décision de me joindre aux Mooseheads. Je me suis amélioré et je veux devenir un professionnel. Peu importe ce qui surviendra à Chicago, je sais que je serai heureux, a témoigné l’attaquant. L’histoire de premier choix, c’est une affaire médiatique.»

L’espoir du Canadien, le gardien Michael McNiven de l’Attack d’Owen Sound, a quant à lui reçu l’honneur du gardien de l’année au pays. En 54 matchs, il a signé 41 victoires, maintenu une moyenne de 2,3 buts alloués par match et affiché un taux d’efficacité de ,915.

Affecté par le décès de sa mère à l’automne, le hockey a été un exutoire. «Cet honneur donne une tonne de confiance. J’ai gardé le but d’une excellente équipe offensive et défensive. Ma mère a toujours voulu que je joue au hockey. Mes entraîneurs m’ont aidé à garder ma concentration dans les moments difficiles. C’est incroyable.»

McNiven succède ainsi à Carter Hart à titre de meilleur gardien au pays.

Par ailleurs, il y a exactement 10 ans, Carey Price remportait ce trophée avec les Americans de Tri-City.

Les gagnants des trophées

Joueur de l’année

Alex DeBrincat Otters d’Erie

Meilleur pointeur

Sam Steel Pats de Regina (131 points)

Défenseur de l’année

Thomas Chabot Sea Dogs de Saint-Jean

Gardien de l’année

Michael McNiven Attack d’Owen Sound

Recrue de l’année

Nico Hischier Mooseheads de Halifax

Meilleur espoir professionnel

Nolan Patrick Wheat Kings de Brandon

Entraîneur de l’année

Ryan McGill Attack d’Owen Sound

Meilleur étudiant

Sasha Chmelevski 67’s d’Ottawa

Meilleur esprit sportif

Nick Suzuki Attack d’Owen Sound

Joueur humanitaire

Tyler Wong Hurricanes de Lethbridge