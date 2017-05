D’autres coupes à venir

En 2008, lors de la fondation de la Ligue continentale (KHL), le prix du pétrole avait atteint un sommet historique, le baril se vendant à plus de 130 $ à un certain point. Pour l’économie russe, qui est directement liée à l’industrie des combustibles fossiles, les temps étaient cléments.

Les timides avertissements d’économistes qui prédisaient l’impossibilité que le prix du baril reste aussi haut ont été ignorés. Les dirigeants de la nouvelle ligue de hockey voyaient un avenir prospère, qui réussirait à repousser la Ligue nationale de hockey des marchés européens et même à s’incruster en Amérique du Nord.

Le lock-out de la LNH en 2012 et l’acquisition d’Ilya Kovalchuk par la KHL n’ont pas réussi à apaiser la faim des Russes. La domination mondiale était à leur menu.

10e anniversaire difficile

La KHL fête son 10e anniversaire en 2017 et le prix du baril de pétrole est sous les 50 $. La Russie est ostracisée à l’échelle mondiale et sujette à d’importantes sanctions économiques. Les clubs de la KHL sont dans le rouge, les commanditaires prennent la porte et le salaire des joueurs reste impayé. Les Russes ont aujourd’hui troqué leurs rêves de suprématie pour une tentative de survie, et l’ère de l’austérité économique est finalement arrivée.

Lors du rassemblement annuel du conseil d’administration de la KHL, on a officiellement annoncé la soustraction de deux équipes à l’éventail, en plus de dévoiler les plans d’avenir.

Les deux formations qui ont écopé ne représentent une surprise pour personne. Le Medvescak de Zagreb se préparait à retourner en Autriche depuis des mois déjà. Ses dirigeants seront rapidement soulagés simplement en voyant leur nouveau budget de voyage.

Pour ce qui est du Metallurg de Novokouznetsk, le club qui a formé les étoiles de la LNH Sergei Bobrovsky et Dmitry Orlov, une boucle sans fin de difficultés financières en aura eu raison.

Poutine déçu

Le moment de la décision est transparent. En Russie, rien ne peut jamais être accompli sans l’accord du président Vladimir Poutine. Ce dernier n’était clairement pas enchanté par le nombre d’équipes en faillite dans la KHL. Les ordres de compressions sont venus de lui et la ligue a dû se plier à sa volonté. Les efforts sans relâche de Novokouznetsk à trouver des commanditaires pour la prochaine saison n’ont pas suffi. Un exemple était de mise et cette formation était la cible parfaite. Il y a de bonnes raisons de croire que ces procédures continueront.

Plan de développement

Le «plan de développement» de la KHL, qui est accessible aux médias depuis mercredi soir, entend retirer trois équipes supplémentaires de la ligue, sous des motifs de faillite et de performances médiocres sur la glace. Éventuellement, l’état-major souhaite continuer à éradiquer les deux pires clubs chaque année, pour quelques saisons, et les remplacer par des équipes non russes.

Le plan veut que la KHL contienne 24 équipes – dont 10 étrangères – d’ici à 2021. Cette expansion se produirait plus à l’est du pays, puisque l’Europe devient de moins en moins amicale aux affaires russes. La possibilité de voir une concession s'établir à Londres existe toujours, mais il est plus probable de voir une autre équipe s’installer au Kazakhstan, ou une expansion au Japon et en Corée du Sud. Ultimement, les Russes aimeraient réduire leurs problèmes logistiques en envoyant plus d’équipes à l’est et en réduisant le nombre de parties interassociation.

La KHL entend également instaurer un système de plafond salarial en bonne et due forme, ce qui réduirait ses dépenses. Celui qui existe en ce moment est plutôt flexible, comprenant une taxe de luxe qui ne change rien pour les clubs les plus riches.

Plafond plus « rigide »

D’ici à 2019, le plafond salarial sera «rigide», sans taxe de luxe et inclura la possibilité que des joueurs de «qualité étoile» puissent être exclus du montant affiché sur les dépenses de l’équipe (un joueur en 2019-2020, et deux autres lors de la campagne suivante). Le plafond sera aussi réduit à 600 millions de roubles, ce qui représente un peu plus de 14 millions $ canadiens.

Ces ajustements auront pour effet de réduire le nombre de joueurs de troisième trio de la LNH au sein de la KHL et de faire jouer plus de joueurs locaux. Le tout en évitant d'être embarrassé par le fait d'être incapable de payer ses protégés pendant plusieurs mois, ou même celui de ne pas pouvoir se permettre le transport pour une joute à l’étranger. C’est ce qui est arrivé au Lada Togliatti cette saison. La KHL ne désire plus se battre avec la LNH pour l’obtention des meilleures vedettes, mais espère toujours que quelques bons joueurs se joindront à elle. Pour l’instant, la priorité est de contenir la fuite de talent qui se produit au sein de son noyau.

Réalité différente

Avec Kovalchuk qui quitte la KHL et Alexander Radulov qui n’y reviendra pas, en plus de voir les chances d’attirer de gros noms russes en utilisant les Olympiques s’amincir, la réalité de la ligue a changé. Elle se bat présentement pour sa survie, peut-être jusqu’à ce que le prix du pétrole remonte.