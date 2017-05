Des Penguins calmes et confiants

PITTSBURGH | L’expérience est du côté des Penguins, avec une quatrième finale depuis 2008. Il y a aussi Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et Nick Bonino. Et il y a de l’inconnu dans le camp des Predators. Mais il y a Roman Josi, Ryan Ellis, P.K. Subban et Mattias Ekholm à la ligne bleue de cette équipe.

À moins de 48 heures du premier match de cette finale entre les Penguins et les Predators, Marc-André Fleury a dressé un portrait de la confrontation à venir.

«Je m’attends à une très bonne série entre deux bonnes équipes, a dit le gardien originaire de Sorel. Oui, nous parlons beaucoup du top quatre à la ligne bleue des Predators contre notre bonne ligne de centre. Mais pour gagner la coupe Stanley, tu as toujours besoin de plus. Tu gagnes souvent avec les joueurs de l’ombre, les gars des troisième et quatrième trios. Nous ne pouvons pas uniquement faire reposer nos espoirs sur les épaules de Sid et de Malkin.»

Aux yeux de plusieurs analystes, les Predators disposeront d’un net avantage puisqu’ils ont profité de plus de congés.

«Quand tu te rends en finale, il y a toujours des bobos et de la fatigue, a répliqué Fleury. C’est la même histoire pour les deux formations. Je sais que nous sommes confiants et détendus. Il n’y a pas trop de stress, même si nous avons joué plus de matchs que les Predators en séries.»

Deux ans d’affilée

Les Predators découvriront la réalité d’une finale pour une première fois. Pour la bande à Crosby et Malkin, il s’agira d’une deuxième visite d’affilée. Depuis les finales des Red Wings et des Penguins en 2008 et en 2009, aucune équipe de la LNH n’avait atteint la finale deux années de suite.

«C’est une belle réalisation, a reconnu Fleury. Ça fait presque 10 ans qu’on n’a pas vu la même équipe deux ans d’affilée en finale. Avant les séries, nous avions parlé de ce sujet. Chicago et Los Angeles ont eu beaucoup de succès dans les dernières années, mais ils n’ont pu atteindre la finale deux années d’affilée. C’était un de nos objectifs et nous en sommes fiers.»

Les Penguins chercheront également à devenir les premiers, depuis les Wings en 1997 et 1998, à graver leur nom pour deux saisons d’affilée sur le précieux trophée.

«J’aimerais qu’on imite les Red Wings, mais il reste encore un long chemin à parcourir», a sagement observé le gardien de 32 ans.

Fiche des deux gardiens en séries

Fleury

9/6 Victoires / Défaites

2,56 Moyenne de buts accordés

,924 Taux d’efficacité

2 Blanchissages

murray