Du changement à venir chez les Sénateurs?

Après avoir subi une élimination crève-cœur jeudi aux mains des Penguins de Pittsburgh, les joueurs des Sénateurs d’Ottawa ont vidé leur casier, samedi.

À LIRE AUSSI: La meilleure nouvelle pour Craig Anderson

La troupe de Guy Boucher a tout donné, mais a finalement dû s’avouer vaincue devant Sidney Crosby et compagnie, qui ont remporté le septième match de la finale de l’Association de l’Est au compte de 3-2 en deuxième période de prolongation.

Certains joueurs ne savent pas s’ils seront de retour l'an prochain. C’est notamment le cas du vétéran Chris Neil, qui n’a pris part qu’à deux duels éliminatoires.

Le dur à cuire a disputé 53 matchs pendant le calendrier régulier, amassant un but et quatre points, en plus de cumuler 63 minutes de punition.

L’athlète de 37 ans a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman avec les Sénateurs lors de la campagne 2001-2002. Même s’il est conscient que la retraite approche, l’ailier a confirmé qu’il aimerait être de retour avec l’équipe la saison prochaine, mais qu’il n’a toujours pas discuté de son avenir avec le directeur général Pierre Dorion.

«Je suis venu ici, j’ai nettoyé mon casier et je ne sais pas ce qui m’attend», a simplement dit Neil au réseau TSN.

Qui partira?

Dorion verra également l’un de ses joueurs quitter vers les Golden Knights de Las Vegas par l’entremise du repêchage d’expansion.

L’attaquant Bobby Ryan a été l’un des piliers de l’équipe en séries avec une récolte de 15 points en 19 sorties. Il a toutefois connu une saison pénible avec seulement 25 points en 62 rencontres. Les Golden Knights oseront-ils le sélectionner s'il est disponible?

«Est-ce qu’ils vont prendre un joueur avec un salaire de 7 millions $? Non, je ne crois pas», a-t-il lancé en riant.

Par ailleurs, plusieurs joueurs ont fait une mise à jour de leur état de santé. Si la blessure au pied d’Erik Karlsson est connue depuis plusieurs semaines, Cody Ceci a confirmé qu’il était aux prises avec une fracture à un doigt.

Mark Borowiecki, qui est tombé au combat pendant la série contre les Penguins, a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à une cheville. Le robuste défenseur a aussi subi une déchirure du labrum d’une épaule, mais aucune opération ne sera nécessaire.