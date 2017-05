Du théâtre excentrique

Campée dans une galerie d’art singulière, la pièce L’Exhibition, qui sera présentée dans le cadre du Festival TransAmériques, se situe à mi-chemin entre le théâtre et l’exposition. Un projet qui mijote depuis deux ans déjà.

L’Exhibition, c’est trois créateurs qui ont enlacé leurs talents pour faire de cette pièce un concept original. Parmi eux, ­Emmanuel Schwartz – qui a travaillé le texte avec la complicité d’Alice Ronfard à la dramaturgie – s’est joint à son ami et collègue belge, Benoît Gob, avec qui il avait joué au Festival d’Avignon, en 2009. Pour sa part, Benoît s’est notamment fait connaître comme artiste-peintre pour avoir exposé ses toiles à Bruxelles, à ­Anvers et à Vienne. «C’est un excellent ­artiste peintre», souligne le comédien Emmanuel Schwartz, qui a également fait appel à son ancien camarade de classe du Collège Lionel-Groulx, Francis La Haye. Rien d’étonnant à ce que ses immenses toiles fassent partie intégrante de la pièce, où s’ajouteront musique et théâtralité!

On comprendra également que le titre de la pièce a été choisi pour créer une certaine confusion entre le français et l’anglais. C’est-à-dire qu’en plus d’assister à une exposition, on devrait assister à une mise à nu. «En anglais, le mot exhibition veut dire exposition, alors qu’en français, il désigne, entre autres, l’acte de montrer publiquement une intimité», rappelle ­Emmanuel Schwartz. «La double nature du spectacle est ainsi dans son titre.»