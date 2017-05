Fleury comme un lanceur partant

PITTSBURGH | Marc-André Fleury a avalé difficilement la pilule, mais il est maintenant plus serein. Il a retrouvé le sourire, pas juste celui dans son visage, mais aussi dans sa voix. À l’aube d’une quatrième participation en finale de la Coupe Stanley, le Québécois de 32 ans place encore et toujours les intérêts de l’équipe devant les siens.

Fleury n’a pu s’empêcher de rire quand le représentant du Journal a fait une analogie avec le baseball pour décrire son parcours depuis le début des séries.

S’il portait l’uniforme des Pirates de Pittsburgh et qu’il se retrouvait dans la peau d’un lanceur partant, il aurait obtenu la victoire après six ou sept bonnes manches sur la butte. Matthew Murray, lui, aurait enregistré le match protégé. Et Murray n’est pas un releveur qui lance des balles de feu pour une seule manche. Il a l’endurance pour plus de trois retraits.

«Je ne sais pas si je peux faire la comparaison, mais tu peux l’écrire, a lancé Fleury en éclatant de rire en entrevue téléphonique au Journal. J’aime bien le baseball, alors, pourquoi pas!

«C’est plus difficile de célébrer une victoire quand tu n’y as pas contribué, a-t-il continué. Mais je sais que cette année, j’ai fait un bon bout du chemin. J’ai aidé l’équipe et je me rappellerai les bons moments. Je ne veux toutefois pas placer la charrue avant les bœufs. Pour l’instant, nous n’avons toujours rien gagné. Nous aurons besoin de quatre autres victoires. Les Predators seront difficiles à battre.»

Vivre avec la décision

Mike Sullivan a parié sur le plus jeune des deux gardiens des Penguins à partir du quatrième match de la finale de l’Est contre les Sénateurs. Pour Fleury, la décision était cruelle. Avant d’accorder quatre buts sur neuf tirs en première période du troisième match face aux Sens, il avait transporté l’équipe sur ses épaules. Sans lui, les Penguins n’auraient probablement jamais accédé au carré d’as.

«Quand j’ai parlé avec Sullivan, je n’étais pas d’accord avec sa décision, mais c’est lui le coach, a rappelé celui qu’on surnomme Flower. J’ai accepté son choix. J’ai une bonne relation avec Matt. Je n’ai rien contre lui, je l’aime bien. C’est un très bon gardien. Il veut jouer et il veut gagner, c’est la même chose pour moi. Ça ne sert à rien de se chicaner. C’est mieux d’avoir une bonne complicité et de s’entraider.»

Comme il l’avait dit immédiatement après le quatrième match, Fleury ne fera pas de vagues avec cette histoire.

«Je me sens mieux maintenant que le jour où j’ai appris que je ne jouais pas, a-t-il répliqué. Le temps a fait son œuvre. J’ai eu le temps de me calmer un peu. Je vais me répéter, mais je ne veux pas en faire une histoire personnelle. Je reste un gars d’équipe. Je ne veux pas devenir une distraction. Je continue d’encourager mes coéquipiers.»

S’il reste un bon coéquipier, il a également reçu le retour d’ascenseur.

«Après la victoire contre Ottawa, j’étais heureux de voir que plusieurs gars venaient me remercier en me disant que, si nous étions maintenant en finale, c’était aussi grâce à moi. Ian Cole, Matt Cullen, Nick Bonino et Trevor Daley ont pris le temps de venir me voir, et Sidney Crosby m’avait parlé bien avant le septième match.»

Les derniers moments ?

Fleury a assez d’expérience pour lire entre les lignes. Il se doute qu’il vit ses derniers jours avec les Penguins. Quelques heures après son jeu blanc lors du septième match au deuxième tour des séries face aux Capitals de Washington, il avait admis que la possibilité de porter l’uniforme des Penguins pour une dernière fois lui avait traversé l’esprit.

«Ça pourrait être ma dernière finale à tout jamais, a-t-il répliqué en toute lucidité. Je suis assez émotif quand j’y pense. Tu ne peux jamais prédire quand tu retourneras en finale. Ce n’est pas évident de se rendre aussi loin. Je veux en profiter le plus possible. Tu n’as pas la chance de jouer souvent une finale. Je suis déjà chanceux de participer à ma quatrième finale.»

À moins d’une immense surprise, Fleury portera pour une première fois dans la LNH un chandail différent de celui des Penguins la saison prochaine.