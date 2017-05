La fin pour Cendrillon

Seizième et dernière équipe à s’être qualifiée pour les séries éliminatoires, les Predators de Nashville se présentent en finale de la Coupe Stanley dans le rôle de Cendrillon.

Toutefois, selon la grande majorité des experts du Journal, le carrosse de P.K. Subban et de ses coéquipiers se transformera en citrouille avant que Gary Bettman puisse leur remettre la coupe Stanley.

Neuf des douze reporters du Journal de Montréal prédisent que les Penguins deviendront la première équipe depuis les Red Wings, en 1998, à défendre son titre avec succès.

Bien que la tenue de Pekka Rinne et du Big Four des représentants de la capitale du country soit impressionnante depuis le début du tournoi printanier, les confrères appelés à se prononcer accordent une plus grande importance à l’expérience de la bande à Crosby.

Expérience et absence

Dix-neuf porte-couleurs des Penguins ont déjà soulevé la coupe Stanley. Chris Kunitz domine le groupe, avec trois bagues. Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Marc-André Fleury et Matt Cullen suivent avec deux.

Kristopher Letang a également gravé son nom à deux occasions sur le précieux trophée, mais il est toujours sur la touche.

Dans le camp des Predators, un seul patineur a déjà atteint la ronde ultime. Mike Fisher portait l’uniforme des Sénateurs lorsque ceux-ci se sont inclinés devant les Ducks d’Anaheim, en 2007.

Fisher devrait être de retour à temps pour le premier match de la finale. Il a raté les deux derniers affrontements contre les Ducks en raison de ce qui a toutes les apparences d’une blessure à la tête.

Cependant, les Preds seront privés de Ryan Johansson, dont l’opération à la cuisse gauche a mis fin à ses séries. L’attaquant de 24 ans a été un rouage important de la formation du Tennessee au cours des trois premières rondes, avec une récolte de 3 buts et 10 passes en 14 rencontres.

Jonathan Bernier

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

11 / 14

79%

Les Penguins en 5

Michel Bergeron

TVA Sports

Résultats 3 premiers tours

10 / 14

71%

Les Predators en 6

Jean-François Chaumont

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

9 / 14

64%

Les Penguins en 6

Pierre Durocher

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

9 / 14

79%

Les Penguins en 7

André Cyr

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

7 / 14

50%

Les Predators en 6

Luc Grenier

Le Journal de Québec

Résultats 3 premiers tours

6 / 14

43%

Les Predators en 7

Yvon Pedneault

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

10 / 14

71%

Les Penguins en 7

Réjean Tremblay

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

9 / 14

64%

Les Penguins en 7

Louis Butcher

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

9 / 14

64%

Les Penguins en 6

Denis Poissant

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

8 / 14

57%

Les Penguins en 6

Marc de Foy

Le Journal de Montréal

Résultats 3 premiers tours

6 / 14

43%

Les Penguins en 7

Stéphane Cadorette

Le Journal de Québec

Résultats 3 premiers tours

6 / 14

43%