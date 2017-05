Le musicien Gregg Allman est mort à l'âge de 69 ans

Le chanteur Gregg Allman est décédé à l’âge de 69 ans, a appris Billboard.

Le célèbre chanteur du groupe blues-rock The Allman Brothers, qu'il avait fondé avec son frère Duane (décédé en 1971), était atteint de l’hépatite C. En 2010, il avait aussi dû subir une greffe du foie.

Au milieu des années 70, Greg Allman a également fait carrière en solo.

Greg Allman a fréquenté la chanteuse Cher, en plus d'enregistrer un album avec elle, Two the Hard Way, paru en 1977.