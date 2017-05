Les musées sans le prix d’entrée

Quarante-trois institutions de la métropole ouvriront leurs portes gratuitement demain pour la Journée des musées montréalais. Mais par où commencer? Quoi voir? Le Journal vous propose sept expositions à ne pas manquer.

Love is Love: Le mariage pour tous ­selon Jean Paul Gaultier Photo courtoisie

Au Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal célèbre présentement l’amour dans toute sa diversité, grâce aux créations du designer Jean Paul Gaultier. L’exposition Love is Love réunit des robes et habits de noces confectionnés entre 1999 et 2017 pour des couples hétérosexuels, homosexuels, interculturels et interraciaux, des plus classiques aux plus extravagants.

Terre des femmes Photo courtoisie

Au Musée d’art contemporain

Par le biais de leurs œuvres, les artistes ­québécoises Dominique Blain et Sylvia Safdie se penchent sur des sujets tels que la spiritualité, la diversité et le pouvoir. C’est l’humanisme de Terre des hommes publié en 1939 par Antoine de Saint-Exupéry, a inspiré cette toute nouvelle exposition du Musée d’art contemporain.

Mode Expo 67 Photo courtoisie

Au Musée McCord

Les branchés de la mode sixties se donneront rendez-vous au Musée McCord pour l’exposition Mode Expo 67. Plus de 60 costumes, gants, chapeaux et bijoux, en plus de photos, vidéos et croquis attendent les fashionistas qui souhaiteront revivre l’effervescence de l’Expo 67.

Nourrir le quartier, nourrir la ville Photo courtoisie

À l’Écomusée du fier monde

Des petites épiceries d’antan aux supermarchés actuels, l’Écomusée du fier monde retrace deux siècles de consommation alimentaire montréalaise avec l’exposition Nourrir le ­quartier, nourrir la ville.

Histoires et Mémoires Photo courtoisie

Au Musée Stewart

Cinq cents objets, déployés sur deux étages, permettront aux férus d’histoire de revisiter cinq siècles de patrimoine québécois. Pièce de résistance de l’exposition Histoires et ­Mémoires, une maquette de la ville de Montréal, appuyée de technologies interactives permettra aux visiteurs de non seulement voir, mais de toucher l’histoire de la métropole.

Humain Photo courtoisie

Au Centre des sciences de Montréal

Qui a dit que les expositions n’étaient que pour les adultes? Les enfants en apprendront davantage sur l’évolution et les transformations du corps ­humain au cours des millénaires au Centre des sciences de Montréal grâce à l’exposition ­Humain.

Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt Photo courtoisie

Au Musée Pointe-à-Callière