Les zones d’ombre de la nouvelle étoile

D’abord chouchou des critiques, The Weeknd n’a mis que deux albums pour devenir la nouvelle star mondiale du R&B. Mais qui est ce mystérieux Torontois aux vertigineuses dreadlocks, admirateur incurable de Michael Jackson et dont les chansons parlent de tous les vices imaginables?

Manifestement, Abel Tesfaye (le vrai nom de The Weeknd) a fait la sourde oreille quand la rectitude politique a frappé à sa porte. Dans Can’t Feel My Face, bombe planétaire de l’été 2015, Tesfaye décrit sa propre dépendance à la cocaïne.

La drogue et le sexe sont d’ailleurs des thèmes récurrents dans le répertoire sombre de The Weeknd. Rien d’étonnant quand on apprend qu’il a consommé de presque tout, de la marijuana à l’ecstasy en passant par l’oxycodone et bien d’autres stupéfiants, à partir de l’âge de 11 ans.

«Je n’ai jamais eu besoin d’aller en désintox ou rien de tout ça. Mais j’étais dépendant genre: fuck, je ne veux pas ­finir la journée sans m’être défoncé», a-t-il déjà confié au magazine Rolling ­Stone.

Énigmatique

Né de parents éthiopiens qui sont arrivés au Canada juste avant sa naissance, en 1990, Abel Tesfaye a volontairement joué les énigmatiques lorsqu’il a ­commencé à dévoiler ses premières ­mixtapes au début des années 2010.

Refusant toute entrevue et dévoilant ses chansons à la pièce sur YouTube, The Weeknd a réussi à attirer l’attention de la presse – sa mixtape House of ­Balloons a été sélectionnée sur la courte liste du prix Polaris remis au meilleur album canadien en 2011 – et de plusieurs artistes. Son compatriote Drake a même décidé de collaborer avec lui après avoir vu une de ses performances à Toronto. Entre gars de la place...

La stratégie a porté ses fruits puisque son album Beauty Behind the Madness, paru en 2015 et qui comprend des ­apparitions d’Ed Sheeran et Lana Del Rey, a fait de Tesfaye une star. Il est ­même devenu le premier artiste à ­détenir les trois premières positions du palmarès Hot R&B Songs du Billboard avec Earned It (qu’on peut entendre sur la bande sonore du film 50 nuances de Grey), The Hills et Can’t Feel My Face. PHOTO D’ARCHIVES, WENN

Fan de MJ

The Weeknd était en route pour la ­gloire, une trajectoire dorée confirmée ensuite par les deux prix Grammy, les deux American Music Awards et neuf prix Juno qu’il a remportés.

Dès lors, il a pu choisir des collaborateurs tout aussi prestigieux pour son ­album Starboy, sorti en septembre 2016. C’est ainsi qu’on voit surgir sur la ­pochette les noms de Daft Punk, Future et Kendrick Lamar, en plus du retour de Del Rey dans l’univers «tesfayien».

Si les invités apportent leur touche ­musicale, une constante demeure dans l’œuvre de The Weeknd: sa fascination pour Michael Jackson.

«Que ce soit bien clair, je n’essaye pas d’être Michael. Il est tout pour moi, alors vous allez l’entendre dans ma musique. Off the Wall est l’album qui m’a donné envie de chanter», a-t-il déclaré au Los Angeles Times.

De Bella à Selena

Maintenant qu’il est connu partout sur la planète, The Weeknd peut se pavaner au bras des plus belles femmes du star-system. Et il ne se prive pas de fournir de la matière pour les chroniqueurs mondains.

D’avril 2015 à l’automne 2016, il a ­fréquenté Bella Hadid, la top model qui fait tourner toutes les têtes ces jours-ci sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Des horaires respectifs trop ­contraignants ont finalement incité les tourtereaux à se dire au revoir.