L’exemple à suivre

Marc Bergevin répète sans cesse qu’il est difficile, voire impossible, de réunir une équipe aspirante aux grands honneurs par le biais de transactions. Ironiquement, les deux formations qui s’affronteront en finale de la Coupe Stanley prouvent complètement le contraire.

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, et celui des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, font partie des plus vieux de leur profession, eux qui comptent respectivement 67 et 68 printemps.

Signe d’expérience ou non, ce sont deux des hommes de hockey ayant réalisé le plus de transactions dans les dernières années et le constat est on ne peut plus clair: ça fonctionne!

DES TRANSACTIONS PAYANTES

Poile a pris les grands moyens pour remodeler son équipe. Il a tout d’abord pris la décision controversée d’échanger Seth Jones, vu comme le futur partenaire de jeu de Shea Weber, aux Blue Jackets en retour de Ryan Johansen. Force est d’admettre que la transaction a fait des heureux des deux côtés puisque Johansen est devenu le meilleur joueur de l’équipe.

Poile a également ajouté l’espoir Filip Forsberg dans une tristement célèbre transaction avec les Capitals, et James Neal, des Penguins.

C’est donc dire que les trois meilleurs attaquants de l’équipe ont été acquis sur le marché des transactions. Tout ça, en plus de l’acquisition de P.K. Subban qui, qu’on le veuille ou non, sert la cause des Preds.

LES CHOIX AU REPÊCHAGE

Du côté des Penguins, évidemment, la base était déjà solide. L’équipe compte depuis dix ans sur le meilleur duo de centres de la LNH avec Sidney Crosby et Evgeny Malkin.

Néanmoins, Rutherford a également réalisé des coups qui, de prime abord, semblaient risqués, mais qui finalement ont rapporté gros. Phil Kessel, entre autres, est devenu un joueur très important pour les Penguins après avoir été le mal-aimé des partisans des Maple Leafs.

Le no 81 des Penguins n’a pas à être sous les projecteurs tous les soirs et ça lui va très bien. Lors du septième match face aux Sénateurs, jeudi soir, il a été excellent.

Ce qui me pousse à dire que la mentalité des équipes de ne pas sacrifier de hauts choix au repêchage n’est peut-être pas totalement adéquate. Tu ne gagnes pas avec des choix au repêchage uniquement. Oui, tu dois bâtir une fondation solide avec de bons jeunes, mais ensuite, tu ne dois pas avoir peur de les entourer.

Les Predators et les Penguins l’ont compris.

Parfois, je me demande si les plus jeunes directeurs généraux n’osent pas faire des transactions d’importance pour acheter du temps et garder leur emploi...

PREDS EN 6

Cela étant dit, il est temps de se mouiller et, selon moi, P.K. et les Predators vont remporter la Coupe Stanley en six parties.

Quand je regarde le parcours des Preds et que je me rappelle qu’ils ont notamment disposé des Blackhawks de Chicago en quatre parties, je ne peux que me ranger derrière eux.

Toutefois, les Penguins ne vendront pas leur peau facilement. Je pense toutefois que leur parcours a été plus éprouvant que celui des Preds. Pittsburgh compte déjà 20 matchs de joués en trois rondes, contre les Jackets de Columbus, les Capitals de Washington et les Sénateurs d’Ottawa.

Par contre, croyez-moi, je ne gagerais pas ma maison là-dessus. Il s’agira d’une finale très serrée entre deux équipes menées par des entraîneurs de qualité qui ont déjà gagné.

Bonne finale à tous!

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

LA FAMEUSE FORMULE

Je sais que je reviens souvent à ce point, mais pour moi, le format actuel des séries dans la LNH n’a aucun sens. Que les Penguins atteignent la grande finale, ça me va. Par contre, de voir qu’ils ont affronté les Capitals de Washington en deuxième ronde, c’est un non-sens. Pour moi, cet affrontement aurait dû être la finale d’Association, sans rien enlever aux Sénateurs, évidemment, qui n’y ont pas volé leur place. Les deux meilleurs doivent se retrouver à la fin seulement. Pour moi, la LNH doit y aller d’un format où la meilleure équipe du classement général affronte la 16e, par la suite 2 contre 15, 3 contre 14, etc. Qu’on arrête de me parler du voyagement. On parle ici d’athlètes qui ont en moyenne 27 ou 28 ans et qui profitent souvent de deux jours de congé entre chaque match.

FLEURY AURA LE CHOIX

C’est dommage parce que peu de crédit est donné à Marc-André Fleury pour la présence des Penguins en finale de la Coupe Stanley. Par contre, c’est en grande partie grâce à lui si l’équipe s’y retrouve en ce moment. Mike Sullivan a pris la dure décision d’y aller avec Matt Murray, ce qui, en mon sens, était le choix à faire. C’est toutefois tellement crève-cœur pour Marc-André, mais je pense qu’il peut se dire mission accomplie. Il n’y a pas de doute qu’il ne sera pas de retour avec les Penguins la saison prochaine et je crois qu’il a mérité le droit de s’asseoir avec l’organisation des Pens et de choisir sa prochaine destination. Il a fait énormément pour cette concession et je suis convaincu que Jim Rutherford et Mario Lemieux en sont conscients.

STEVE OTT, L’ENTRAÎNEUR

Le fougueux attaquant a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur après 14 saisons pour retourner à Saint-Louis afin d’y jouer le rôle d’entraîneur adjoint à Mike Yeo. C’est une bonne chose pour Marc Bergevin, ça lui évitera de devoir annoncer à Ott qu’il ne fait plus partie des plans de l’équipe.

En espérant que Dwight King reçoive une offre semblable avec les Kings de Los Angeles...