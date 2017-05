Sgt. Pepper’s a 50 ans

Après avoir révolutionné le monde de la musique rock avec Revolver, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont établi une nouvelle frontière d’exploration artistique avec l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Disque phare et marquant des Beatles, avec les A Day in the ­Life, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Within You Without You, Being For the Benefit of Mr. Kite! et With a Little Help From my Friends, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fête ses 50 ans.