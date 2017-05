Steve Charbonneau: le géant au cœur tendre

KNOWLTON | Les Alouettes amorceront demain leur préparation en vue de la nouvelle saison, avec un camp d’entraînement qui se déroule, comme toujours, à Lennoxville.

Non loin de là, à Knowlton, un ancien porte-couleurs des ­«Oiseaux», Steve Charbonneau, se prépare pour les activités ­estivales à la direction de la Fondation des sports adaptés. Ce géant de 6 pi 5 po au cœur tendre a quitté un bon emploi à la municipalité de Farnham en 2015 pour prendre la relève de Peter Treacy à la tête de cette Fondation qui organise des activités sportives réservées à des personnes vivant avec un ­handicap physique important, comme des tétraplégiques. «J’ai bien cru que j’allais ­mourir, en 2007, lorsque j’ai contracté un virus, lors de vacances en République dominicaine», rappelle l’ancien joueur de ligne défensive des Alouettes et des Eskimos. «Mon nom avait été placé sur une liste d’attente pour une transplantation du foie et les médecins m’avaient même ­suggéré de faire mes adieux aux membres de ma famille et à mes amis», confie ­Charbonneau. «C’est grâce à ma force physique que j’ai réussi à surmonter la maladie, mais ce n’est pas tout le monde qui a cette chance, poursuit-il. On a une seule vie à vivre et je veux que les gens qui ont un handicap physique puissent eux aussi profiter de la vie en pratiquant des sports en plein air.» Esprit de famille Voilà pourquoi Charbonneau a choisi d’abandonner son poste de directeur des loisirs à ­Farnham pour relever ce défi et faire quelque chose de concret pour rendre la vie plus agréable aux personnes handicapées. Il est fier de souligner que le programme regroupe aujourd’hui plus de 375 participants. «On skie ensemble, sur neige et sur l’eau, et on a développé un bel esprit de famille, précise-t-il. C’est ce qui s’approche le plus de ce que j’ai vécu dans un vestiaire au football. Ma plus grosse paie est de voir des ­sourires sur les visages. On a aussi un programme pour les militaires blessés, qui est fort apprécié.»

La Fondation des sports adaptés obtient-elle des subventions de la part des divers paliers de gouvernement ?

«Non. Nous sommes financés à 100 % par des donateurs privés provenant de partout au Québec. Il faut trimer dur pour amasser un budget annuel de 300 000 $. Je dois me servir de tous mes contacts, notamment dans la région de Brome-Missisquoi.»

Quelles sont les principales activités que vous offrez aux gens ? Photo courtoisie

«Le ski alpin et le ski nautique sont nos deux activités les plus populaires, mais on lancera bientôt un programme, le Défi Dahü, qui ­permettra aux participants de gravir des montagnes à l’aide de nos précieux bénévoles. Ce sera une sorte de team building adapté! On tient à offrir des activités de plein air afin que les participants puissent profiter des bienfaits qu’apporte la pratique d’un sport. Lorsque j’ai lancé le programme de ski nautique, on m’avait traité de fou. Aujourd’hui, l’activité est fort appréciée par tous les participants.»

Quels souvenirs conserves-tu de tes débuts avec les Alouettes, en 1997 ?

«Après avoir été repêché en première ronde, moi qui jouais comme secondeur de ligne pour l’équipe de l’Université du New Hampshire, j’avais eu un choc en constatant les maigres foules au Stade olympique lors des matchs des Alouettes. L’équipe avait effectué un retour à Montréal l’année précédente et c’était fragile, comme marché, avouons-le. Disons que les joueurs s’empressaient de passer à la banque afin d’encaisser leur chèque de paie!»

Dirais-tu que les joueurs ­québécois ont tenu un rôle clé dans la relance des Alouettes, à la fin des années 1990 ?

«En effet. Il avait fallu participer à plusieurs activités promotionnelles afin de rebâtir l’intérêt pour le football à Montréal. Larry Smith a fait du bon travail. Il a pu compter sur des joueurs locaux vraiment dévoués et les Alouettes ont ensuite connu de très belles années.»

Peux-tu nous rappeler la déveine que tu as eue en 2000, lorsque les Alouettes ont pris part à la finale de la Coupe Grey à Calgary ? Photo d'archives

«Lors d’un exercice, la veille du match, je me suis cassé la cheville en marchant sur un ballon alors que j’étais poussé accidentellement par un coéquipier. On a perdu ce match 28 à 26 contre les Lions. C’était très frustrant de suivre la rencontre sur les lignes de côté. J’ose croire que ma présence dans la formation ­aurait pu faire pencher la balance en faveur des Alouettes.»

Les Alouettes ont changé ­d’entraîneur-chef en 2002 et cela a signifié ton départ de Montréal. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire à ce sujet ?

«Don Matthews s’est amené et je me suis blessé à l’aine au début du camp. J’étais cependant rétabli la semaine suivante lorsque j’ai lu dans Le Journal que Jim Popp songeait à m’échanger. Matthews ne me voyait pas dans sa formation partante et je n’étais pas intéressé à jouer un rôle de second violon. Je me dirigeais vers la salle réservée aux rencontres de presse lorsque le journaliste Serge Vleminckx m’a indiqué qu’il allait donner un coup de fil à Danny Maciocia, le patron des Eskimos. Trois jours plus tard, je participais à un premier match préparatoire à Edmonton comme partant, étant appelé à remplacer Doug Peterson, blessé. Ironiquement, c’est ce même joueur qui m’avait beaucoup aidé à mes débuts à Montréal.»

L’année 2002 avait pris fin sur une note amère pour toi alors que les Alouettes avaient gagné la coupe Grey face aux Eskimos. Comment t’étais-tu senti ?

«J’avais une crotte sur le cœur ­[relativement à] la manière dont ça s’était terminé pour moi à Montréal. Le divorce n’était pas encore digéré et j’avais refusé de féliciter mes ex-coéquipiers, dont mon ami Bruno Heppel. On a pris notre revanche sur les Alouettes l’année suivante et Bruno a pris le temps de me serrer dans ses bras à la fin du match. Ce fut une belle leçon d’humilité pour moi. Ça m’a fait grandir.»

Peux-tu nous parler de la conquête de 2005, toujours aux dépens des Alouettes ?

«Ce fut un autre match très serré que les Eskimos ont gagné 38 à 35. Cette conquête était spéciale, parce que j’avais un plus beau trophée dans les bras à la fin du match, soit mon fils Noah, né deux mois plus tôt. Isabelle et moi l’avons tellement désiré, cet enfant, conçu par ­fécondation in vitro.»

Es-tu encore impliqué comme ancien joueur des Alouettes et que penses-tu des changements qui ont été apportés depuis l’an dernier ?

«Il arrive que l’organisation me ­demande de représenter l’équipe, surtout dans l’Estrie. J’assiste à quelques matchs chaque saison, mais je préfère les regarder à la ­télévision. J’ai confiance que l’équipe saura rebondir cette ­année sous la férule de Jacques Chapdelaine. Je souhaite du succès aux Alouettes. Ils doivent retrouver la stabilité à long terme et rebâtir un sentiment d’appartenance envers l’équipe, comme c’était le cas dans les années 2000. Les Alouettes doivent se remettre à ­gagner de façon régulière. Je ne pensais jamais voir le club rater les éliminatoires deux années de suite.»

Ton fils Noah aime-t-il jouer au football ?

«Oui, et ce n’est pas moi qui l’ai poussé vers ce sport. Il n’a que 11 ans et il pèse déjà 165 livres! Si Noah obtient une chance de jouer cette année pour l’équipe de la polyvalente de Cowansville, où j’ai fait mes premiers pas à l’époque, j’aimerais bien donner un coup de main au personnel d’entraîneurs...»