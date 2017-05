Un 375e éclaté et Diane Dufresne symphonique

Eh oui, les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal se ­poursuivent et l’Orchestre ­symphonique de Montréal nous a ­préparé tout un concept pour clore sa saison. Avec le studio multimédia ­Moment Factory, Kent ­Nagano présentera en ­première mondiale: Symphonie no 1. Du côté de Saint-Lambert, le Festival Classica ouvrira ses portes avec ­Diane Dufresne et à Granby, place à la musique de chambre.

Les 31 mai, 1er et 2 juin, ­l’Orchestre symphonique de Montréal sera en mode multimédia. En collaboration avec la firme montréalaise Moment Factory, qui fait des miracles sur toutes les scènes de concerts, et le jeune compositeur canadien Sammy Soussa, nous pourrons entendre: Symphonie no 1 dite Concordia. Entre l’expérience­­ visuelle et auditive, la Maison­­ symphonique résonnera aux accents­­ de Terre, eau, Feu et Air, soit quatre tableaux plus que vivants. Pour l’occasion­­, le concert sera retransmis en direct­­ sur OSM.ca. Photo courtoisie Peter Tobia

De l’autre côté du pont

Avec le festival Classica qui ouvre à Saint-Lambert Longueuil, nous pouvons considérer que la saison des grands ­rassemblements vient de commencer. ­Fidèle à son habitude, cette célébration de la musique se tiendra en intérieur et en extérieur, gratuitement, et ce, pour toute la famille. Ce soir à 20 h et dimanche 28 mai en supplémentaire, à 20 h 30, la grande Diane Dufresne sera accompagnée de ­l’orchestre symphonique de Longueuil sous la direction de Jean-Michel Malouf (à la Cocathédrale). Le 2­­ juin, le pianiste Charles-Richard Hamelin sera en tandem avec le violoncelliste Stéphane Tétreault et le 3 juin, la soprano colorature Nathalie Choquette revisitera ses Viennoiseries. En extérieur, samedi 3 juin et ­gratuitement, nous vous ­recommandons fortement l’hommage rock symphonique aux Beatles, ainsi que Mozart à l’opéra, vendredi 2 juin. www.festivalclassica.com

Un petit coup de pouce

La ville de Granby accueille un ­orchestre de chambre. Sous la direction du violoniste Marius Mihaï, nous pourrons entendre, ­samedi 3 juin, des œuvres de Bach, Mozart et Saint-Saëns. À l’Église Saint-Georges de Granby, à 20 h.

Michèle Lozier Photo courtoisie Olivier Godin ★★★★ Temps nouveau - ATMA classique/ Naxos Comme le beau temps semble s’être installé, la mezzo-soprano Michèle Losier nous offre ces brins de poésie, chantés pour accompagner le soleil. Tout en finesse et avec une infinie tendresse, elle livre, en tandem avec le pianiste Olivier Godin, une part de ces discours amoureux tirés des œuvres de Massenet, Gounod, Bizet, Frank et Saint-Saëns. Dans ce travail délicat, pour que le tout ne devienne pas un récitatif, la mezzo-soprano alterne les approches et module sa voix pour se faire la plus touchante possible. Loin d’être un exercice de style, cette nouveauté est un petit bijou. 3 concerts à surveiller

28 mai 14 h 30

Trois-Rivières

Orchestre symphonique de Trois-­Rivières

Tosca De Puccini, Version Concert

Solistes: Lyne Fortin, soprano et Marc Laho, ténor

Sous la direction de Jacques Lacombe

Festival de musique de chambre 15 h

Université McGill

Passion Beethoven

Avec le Quatuor Dover

3 juin 19 h

Maison des arts de Laval

30 ans d’Elle

Le Petit Prince de Saint-Exupéry

Concert 30e anniversaire