Un cinéma programme une soirée de projection de «Wonder Woman» pour femmes seulement et les gars d’Internet sont fâchés

Wonder Woman, dont la sortie est prévue le 2 juin prochain au Québec, fait déjà beaucoup jaser. Premier film blockbuster d’été réalisé par une femme (Patty Jenkins) à mettre en vedette une superhéroïne, les fans ont déjà remarqué que la promotion autour du film est nettement insuffisante. C’est au tour d’un cinéma d’Austin d’être au centre de la tourmente.

L’Alamo Drafthouse à Austin a décidé de programmer une soirée de projection de Wonder Woman exclusivement pour femmes et personnes s’identifiant comme femmes, une chose fortement répréhensible selon certains.

Il faut savoir tout d’abord que les Alamo Drafthouse sont des cinémas bien particuliers. On peut y consommer de la bière et y manger quelques plats. Ils organisent régulièrement des événements spéciaux autour de films spécifiques.

Bref, ils font pas mal ce qu’ils veulent avec leur programmation. Et c’est dans cet esprit que le personnel du Drafthouse d’Austin a décidé de faire une soirée Wonder Woman 100% féminine le 6 juin prochain. Non seulement l’auditoire sera-t-il de sexe féminin (ou s’identifiant comme femme), mais tout le personnel travaillant à cette projection le sera également.

Les réactions ont été... vives.

Alors que les publications Facebook de l'Alamo Drafthouse Austin généraient habituellement 2-3 commentaires et une poignée de «likes», celle-ci a plus 5300 «likes» (ou d’autres réactions), plus de 2000 commentaires et presque 1700 partages!

Dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui ne cachent pas leur déception, voire leur indignation, face à ce choix de programmation. Le (ou la!) gestionnaire de communauté manoeuvre comme une champion(ne) dans le méandre des commentaires.

Capture d'écran

Apparence que «l'égalité» est une chose bien sélective ces jours-ci... Que dites-vous d'une projection «hommes seulement» ou ce n'est pas comme ça que l'égalité fonctionne?

Ceci n'a aucun rapport avec l'égalité. Ceci est la célébration d'un personnage qui signifie énormément pour plusieurs femmes depuis 1940.

Capture d'écran

Y aura-t-il une soirée pour hommes?

Invitez-vous! [avec un lien vers la location de salle]

Capture d'écran

Pouvez-vous imaginer la colère et l'indignation du personnal libéral de l'Alamo si Trump tenait une projection pour hommes seulement à la Maison Blanche ou si un autre cinéma faisait une soirée pour hommes seulement?

Il appelle ça ses réunions de cabinet. Ou ses rencontres sur la santé des femmes.

Capture d'écran

Alamo Drafthouse: y aura-t-il une projection pour hommes seulement de Thor: Ragnarok ou une projection spéciale de IT pour ceux qui s'identifient comme clowns?

Nous allons peut-être voler cette idée de clown. Merci Ryan!

Capture d'écran

Imaginez la tempête s'il y avait une projection exclusivement masculine pour n'importe quoi... ou une projection pour une race ou une orientation sexuelle particulière... Ben non, c'est approuvé par les «guerriers de la justice sociale».

En fait, nous attendons notre certification de guerriers de la justice sociale pour cette projection, mais croisons les doigts!

Capture d'écran

Avez-vous déjà fait une soirée de projection pour hommes seulement de n'importe quel film?

Nous n'avons jamais fait de projection où vous deviez être homme pour entrer, mais on a effectivement montré le film Entourage voilà une couple d'années.

Capture d'écran

Je vais payer les billets pour les 5 premiers vétérans grands, courageux et barbus qui veulent voir le film et qui disent s'identifier comme femmes. C'est une rue à double sens...

Merci pour l'argent!

Alors que toutes les autres projections dans toutes les autres salles de cinéma de la planète seront mixtes, pourquoi une (et maintenant deux, puisque la demande était très forte) soirée exclusivement féminine fait autant rager quelques hommes?

La directrice créative de l’Alamo Drafthouse, Morgan Hendrix, en entrevue avec Mashable, a offert une réponse éclairante: «Si offrir une expérience où les femmes sentent qu’elles règnent attise la colère des trolls, ça ne fait que confirmer qu’on est en train de faire les choses correctement.»

Wonder Woman est le premier long métrage pour cette superhéroïne qui existe depuis pourtant 80 ans et qui a inspiré des millions de femmes à être plus badass à chaque jour, alors que Batman compte une bonne vingtaine de films pour lui seul, et Superman, une dizaine. Une soirée juste entre femmes est la moindre des choses.

Il y en a aussi qui se sont rendus compte de ça dans les commentaires.

Capture d'écran

Ceci est une excellente idée et j'irai voir le film un autre soir! Wow, c'était vraiment plus facile que décider de me sentir persécuté!

Capture d'écran

Gentilshommes qui chialent: les femmes payent pour volontairement s'éloigner de votre compagnie le temps d'une soirée. Vos réflexions devraient peut-être aller au-delà de l'entreprise qui permet une telle chose pour plutôt aller vers celles du miroir.

Capture d'écran

Mon médecin donne seulement des suçons aux enfants et pas aux adultes. Je choisis de me sentir persécuté sur cette chose triviale et je vais aller m'en plaindre sur Internet.