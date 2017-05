Une cinquième victoire de suite pour les Blue Jays

Jose Bautista a connu une journée productive dans le rectangle des frappeurs pour aider les Blue Jays de Toronto à vaincre les Rangers du Texas au compte de 3-1, samedi après-midi, au Rogers Centre.

La formation canadienne a maintenant remporté ses cinq derniers matchs et possède une fiche de 23-26.

Le puissant cogneur a frappé son neuvième coup de circuit de la saison lors de la cinquième manche, alors que Luke Maile et Devon Travis se trouvaient sur les sentiers.

Travis poursuit son bon travail

Travis connaît jusqu’à maintenant un excellent mois de mai. En 78 apparitions au bâton, il a frappé 29 coups sûrs, dont trois longues balles, 15 doubles et produit 15 points. Il a également maintenu une moyenne de ,372.

En tout, les joueurs des Blue Jays ont placé la balle en lieu sûr à sept occasions dans ce duel.

Du côté des Rangers, Shin-Soo Choo a produit le seul point des siens dans la défaite. Il a étiré les bras pour la cinquième fois de l’année en propulsant la balle loin au champ centre sur le premier lancer du match.

Marco Estrada (4-2) a connu une bonne sortie pour mériter la victoire. En six manches complètes de travail sur la butte, le droitier de 33 ans a accordé seulement quatre coups sûrs et un point. Il a également concédé un but sur balles et retiré huit frappeurs sur des prises.

Roberto Osuna a fermé les livres en effectuant les trois derniers retraits du match pour enregistrer son neuvième sauvetage de la saison.

Yu Darvish (5-3) a pour sa part obtenu son troisième revers de la campagne. Il a concédé cinq coups sûrs et trois points en six manches.

Les deux formations croiseront à nouveau le fer dimanche, à l’occasion du dernier duel de la série.