3 questions à Jason Mraz

Le chanteur partage présentement son temps entre le ­studio et la scène, afin de ­tester ses nouveautés auprès de ses fans! Il a répondu à quelques questions, à l’occasion de sa récente visite à Montréal.

1. Qui est Jason Mraz, en 2017? J’aime me comparer à un prof de yoga! Si vous venez à un de mes concerts, en 90 minutes j’espère vous faire vivre un voyage et vous transformer: en inspirant et en expirant, en vous faisant découvrir l’intérieur de vous-mêmes pour vous ramener au monde réel idéalement avec une vue d’ensemble plus claire sur celui-ci. D’album en album, j’ai compris le pouvoir du langage... Qu’en transformant ce qu’on dit, on modifie notre vie.

2. Quel endroit t’inspire le plus pour écrire? À la maison, j’ai une pièce consacrée à la musique qui a de nombreuses fenêtres et portes. S’il fait beau, je m’installe dehors, mais s’il vente trop et que mes feuilles de notes s’envolent, je retourne à l’intérieur!

3. Ce qui est cool avec ta musique, c’est qu’on peut l’écouter en voiture et toute la famille est contente! Et c’est ce que j’aime! D’ailleurs, je l’ai réalisé assez tôt dans ma carrière. Je reçois beaucoup de messages de personnes pour me dire, par exemple: «Ta musique est enfin une chose qui nous permet, à ma fille et moi, de connecter. On ne se parle pas beaucoup, mais on peut écouter tes chansons ensemble». Ça m’inspire et ça m’encourage à continuer de faire de la musique.

