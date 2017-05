De la Tricot Machine à la navette spatiale pour Catherine Leduc

Catherine Leduc - Un bras de distance avec le soleil

★★★★

Photo courtoisie

De moins en moins «la chanteuse de Tricot Machine», Catherine ­Leduc et ses compagnons d’armes font voler la fameuse étiquette en éclats au profit de celle d’«artiste solo» avec l’album Un bras de ­distance avec le soleil. Un ­ambitieux délire.

Bien que l’auteure-compositrice-­interprète annonçait déjà ses couleurs en 2014 avec Rookie, son premier disque, Leduc – accompagnée de Matthieu Beaumont (Tricot Machine) et bien d’autres – revampe son offre avec un second chapitre toujours aussi folk pop rock, mais à la facture sonore plus nichée, faisant fi des tendances du moment, dans son champ de prédilection.

AUSSI À LIRE: Ne pas se brûler avec le succès

Évidemment, des atomes crochus s’imposent au fil des écoutes (on y reviendra), mais la conclusion demeure la même: l’artiste propose ici une bête étrange, délicieusement indescriptible. Tentons tout de même l’exercice.

Voyage(s) dans le temps

Aux premiers abords, l’œuvre fait un brin seventies. La pochette a des airs de «carte soleil» de l’époque alors que des extraits comme Good Eye et Le temps séparé, par exemple, ­plairont autant aux fans de glam rock qu’aux nostalgiques d’Harmonium.

À force de savourer Un bras de distance avec le soleil, par contre, davantage de repères plus contemporains s’imposent, dont les projets de son acolyte Julien Mineau (Fontarabie, plus particulièrement), mais aussi les récentes parutions de Marie-Pierre Arthur et de Timber Timbre.

D’où cette impression de constants allers-­retours musicaux entre le passé et l’actuel... voire le futur, qui sait.

Snoop Dogg - Neva left

★★★★

Photo courtoisie

Même si le titre et la pochette à la moustache molle très #tbt laissaient présager un album nostalgique pour le rappeur culte, Snoop Dogg étonne sur ce 15e LP en carrière.

Bien que brouillonne, voire hétéroclite, l’œuvre est surtout éclatée, regorgeant de bonnes idées (Snoopy se fait autant «rétro» sur Bacc In Da Dayz que tendancieux sur Trash Bags) et incroyablement riche en collaborations (dont une pièce ­coproduite avec le beatmaker montréalais ­Kaytranada).

Papa Roach - Crooked Teeth

★ ½

Photo courtoisie

Pour son neuvième LP en carrière, ­Papa Roach se fait plaisir – on imagine – en livrant l’album le plus paresseux, le plus prévisible et le plus sur le pilote automatique de son imposante ­discographie.

C’est bientôt l’été après tout! Pourquoi se forcer?

M’enfin, œuvre visiblement produite pour les radios rock plutôt que pour les mélomanes ou les membres du groupe, Crooked Teeth est non seulement sans surprise, mais aussi sans mordant ­(excusez-la).

Benjamin Biolay - Volver

★★★

Photo courtoisie

Malgré ses éternels airs de dandy et sa voix ténébreuse, Biolay s’amuse ferme sur cette nouvelle offrande. Une tendance qui lui va bien, d’ailleurs.

Suite logique de Palermo Hollywood, un «voyage musical» lancé l’année ­dernière où l’artiste jonglait déjà avec chanson française et influences latines, Volver est riche en pop rock new wave (¡Encore Encore!) et même en dub teinté de cumbia (Pardonnez-moi).

Moins surprenant que son prédécesseur, Volver demeure charmant.

Coup de coeur: Harry Styles - Harry Styles

★★★ ½

Photo courtoisie

Échaudé par l’offrande cruellement soporifique de son ex-collègue de One Direction, Zayn Malik, je repoussais l’écoute du premier ­album ­homonyme d’Harry Styles comme mon prochain ­rendez-vous chez le dentiste.

Fort heureusement, ce disque est infiniment plus satisfaisant. Celles et ceux qui redoutent les envolées plaignardes d’Adele, Sam Smith et autres ­contemporains du bonhomme, devraient tendre l’oreille.

La pièce Signs Of The Time, tout ­particulièrement, est un bijou de pop.