Difficile de marquer

Les Capitales de Québec ont frappé 10 fois en lieu sûr, dimanche, ce qui ne les a pas empêchés de s’incliner 4-1 face aux Boulders de Rockland, où ils complétaient une série de trois matchs.

«C’est décevant qu’on ait obtenu 12 coups sûrs [sic], mais qu’on n’ait réussi à marquer qu’un seul point. Même si on est en début de saison, il faut être meilleurs que ça offensivement pour remporter des matchs», a déclaré le gérant, Patrick Scalabrini, après la défaite des siens.

Si le point négatif du match précédent – une défaite de 9-3 des Capitales – était l’irrégularité du partant québécois, le scénario s’est répété dimanche. Keegan Yuhl a concédé neuf coups sûrs et trois points, tous mérités, en seulement quatre manches de travail.

«Yuhl a été malchanceux par moments, mais c’est un professionnel, il va rebondir dans ses deux prochains jours et, malgré ce match difficile, il a quand même démontré de belles choses», a souligné Scalabrini.

Venu en relève, Joseph Maher a quant à lui fait très bonne figure. En quatre manches de travail, il n’a accordé qu’un seul coup sûr, qui a cependant donné lieu à un point, soit le circuit de Cody Regis.

Un Gatinois à surveiller!

La recrue et l’unique Québécois dans la formation partante dimanche, Philippe Craig-St-Louis, a été tout feu tout flamme dans la défaite. Il a marqué l’unique point des siens en croisant le marbre sur un simple du Cubain Yordan Manduley en cinquième manche. De plus, il a frappé deux coups sûrs, dont un double.

Nommé joueur par excellence du Réseau du baseball canadien en 2014 et convoité par plusieurs équipes du circuit, Craig-St-Louis a mis fin à une très belle carrière dans les rangs universitaires américains en 2016. Ce dernier avait d’ailleurs été libéré par les Champions d’Ottawa à la fin de leur camp d’entraînement, avant de rejoindre Patrick Scalabrini et sa bande.

«Il nous force [...] à l’utiliser de plus en plus à tous les matchs et, depuis quelque temps, il démontre de belles choses. Cet après-midi, il a été excellent», a conclu Scalabrini.

Les Capitales seront à Trois-Rivières lundi soir.