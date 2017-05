La France en a fait une star grâce à The Voice Kids. Ses vidéos génèrent jusqu’à 1,8 million de clics. Mais c’est chez lui, au Québec, que le jeune chanteur québécois Lenni-Kim a choisi de lancer son premier album, Les autres.

«C’est ici que j’ai grandi, c’est ici que je vis encore aujourd’hui. Alors pour moi, c’était important de le lancer au Québec d’abord», confie Lenni-Kim, joint à Paris, où il assurait cette semaine la première partie des concerts de la mégastar ­française Matt Pokora.

Si le nom de Lenni-Kim ne vous est pas familier­­, il se peut très bien que son ­minois, lui, le soit. Dans les dernières ­années, on l’a vu au ­petit et au grand écran, à titre de comédien, avec des rôles dans Les beaux malaises, où il incarnait un jeune Martin Matte, et Le pacte des anges, aux côtés de Marc Messier.

Mais c’est à l’automne 2015 que la carrière musicale du jeune chanteur de 15 ans a véritablement démarré avec une participation remarquée à The Voice Kids en France­­ (leur version de La Voix Junior).

À la suite de son passage à la populaire ­émission, deux joueurs majeurs de ­l’industrie musicale européenne (Warner et TF1) se sont d’ailleurs unis pour lui ­offrir un contrat d’enregistrement. Une première pour un artiste canadien. Et Lenni-Kim est bien conscient de l’ampleur de ce projet.

«Je me mets beaucoup de pression, confie-t-il au bout du fil.

«En tant qu’artiste, on fait d’abord des ­albums pour l’amour de la musique. Mais on les fait aussi pour les fans, on veut qu’ils les ­aiment. Après tout, c’est grâce à eux si on est ici», poursuit Lenni-Kim.

Le nouveau Justin Bieber?

C’est donc le 9 juin ­prochain que Lenni-Kim fera son entrée chez les disquaires québécois (la France devra attendre quelques semaines ­encore) avec l’arrivée dans les bacs de Les autres, un album aux sonorités pop et R&B. Deux genres musicaux qui contribuent d’autant plus à l’étiquette du ­«nouveau Justin Bieber» qui lui colle à la peau depuis qu’il a mis les pieds sur la scène de The Voice Kids.

Un sobriquet qui fait sourire le principal intéressé.

«On a commencé au même âge, on fait le même type de musique. Je comprends pourquoi les gens nous comparent. Et ça ne me dérange pas; en fait, c’est très flatteur. Mais Justin Bieber est Justin Bieber et Lenni-Kim est Lenni-Kim», raconte-t-il.

D’ailleurs, c’est le «vrai» Lenni-Kim qui parviendra aux oreilles de ses fans avec Les autres. Le chanteur a participé à l’écriture de tous les textes qui y figurent, y étalant sa personnalité et ses couleurs, plus que sur le plateau de télévision qui l’a fait connaître au public français.

«The Voice Kids, c’est encore moins long que la version pour les adultes. Alors on n’a pas vraiment le temps d’apprendre à nous connaître», remarque-t-il.

Les fans ont déjà eu un aperçu de ce que Les autres leur réserve avec les deux ­premiers extraits, Don’t Stop et Yolo, des hymnes pop ensoleillés lancés au cours des dernières semaines. Avant la sortie de l’album, ils auront la chance d’entendre d’autres pièces lors du lancement de ­l’album, prévu au Club Soda pour le 7 juin prochain.

► L’album Les autres sera sur le marché le 9 juin.

Deux minutes pour changer une vie

Deux minutes. Voilà le temps qu’il a fallu pour que la vie de Lenni-Kim change à tout jamais, lorsqu’il­­ a mis les pieds sur la scène de The Voice Kids, en France.

«Je savais que ça pourrait être le début d’une belle aventure. Mais je n’aurais jamais imaginé que ma vie allait changer à ce point», se souvient Lenni-Kim.

Le jeune homme, alors âgé de 14 ans, a du trimer fort pour attirer l’attention des coachs; Patrick Fiori et Jenifer n’ont fait tourner leurs fauteuils rouges que quelques secondes avant que Lenni-Kim ne ­termine son interprétation de Rather Be, chanson de la formation Clean Bandit et Jess Glynne.

«Plus la chanson avançait, plus le stress augmentait. Dans ma tête, tout allait à 100 milles à l’heure. Mais quand le premier fauteuil s’est tourné, le soulagement a été énorme», plaisante le jeune chanteur qui s’est finalement joint à l’équipe de Patrick Fiori.

Il retournera d’ailleurs sur ce plateau de télévision ce soir pour offrir une performance de son plus récent hit, Yolo, à l’occasion des quarts de finale­­ de l’édition «régulière» de The Voice: La plus belle voix.

Depuis son passage à The Voice Kids, Lenni-Kim est devenu une véritable star en puissance chez nos cousins français, puis ici, au Québec. Ses comptes Facebook, Twitter et Instagram totalisent aujourd’hui près de 125 000 abonnés.

Une voix contre le suicide

Il n’en était tout de même pas à ses premières armes en matière de chanson. Quelques semaines avant le début de l’aventure The Voice Kids, il lançait la chanson Pourquoi tout perdre, au profit de l’Association québécoise de prévention du suicide.

Le vidéoclip, réalisé par le comédien Antoine ­Olivier Pilon (Mommy, 1:54), a depuis été visionné à 1,8 million de reprises.

«On a tous été touchés de près ou de loin par le suicide. Mon grand-père s’est enlevé la vie quand ma mère avait 14 ans. Je tenais à faire quelque chose pour aider les gens qui sont en détresse», révèle-t-il.

Deux ans après la sortie de la chanson, le jeune chanteur continue de recevoir des témoignages de gens qui disent avoir été aidés, ou à tout le moins touchés, par Pourquoi tout perdre.

«C’est bluffant, à 15 ans, de recevoir des messages de gens qui disent que tu leur as pratiquement sauvé­­ la vie. Ça fait chaud au cœur de savoir qu’on a ­aidé des gens qu’on ne connaît même pas ­personnellement», confie Lenni-Kim.