«Je suis son père, que son père!» –Lawrence Stroll

MONACO | Lawrence Stroll ne donne pas d’entrevue. Pourtant, tout le paddock parle de lui. Encore plus, la planète Formule 1 parle de lui. Et on ne parle pas de Montréal et du Québec.

Il se chuchote cent théories. Elles parlent toutes de baquet de Williams acheté avec les millions de papa Stroll, elles parlent également de pression. De la pression insupportable que le jeune Lance doit endurer en étant le fils de celui qui a investi des millions pour le voir accéder à la Formule 1.

On jasait depuis quelques minutes avec Lawrence Stroll et Gino Rosato de Ferrari devant le motor home de Williams. C’est Rosato, un proche de Stroll, qui l’avait invité à se joindre à nous.

Plus tôt, je l’avais salué dans le motor home alors qu’il était engagé dans une conversation bruyante avec des invités de l’équipe. Il m’avait rendu mon salut en français en me prévenant qu’il montait à l’étage retrouver son fils avant les qualifications.

Pas de pression du père

Plus tard, j’attendais dans le paddock en jasant avec Rosato. C’est lui qui a appelé M. Stroll pour lui dire de descendre. Après la poignée de main, tout est devenu facile. Lawrence Stroll avait le goût de donner son point de vue. Il était prêt à expliquer la situation que lui et son fils vivaient.

C’est devenu très passionné quand je lui ai fait remarquer qu’au Québec, et aussi dans le paddock, ils étaient plusieurs à se demander si Lance n’était pas écrasé par la pression de satisfaire les espoirs de son père...

«Allons donc! Je ne mets pas de pression sur les épaules de Lance. La pression que Lance subit, c’est celle qu’il se met. Moi, je suis son père. Je ne suis que son père. Ce n’est pas moi qui gère les choses. Il y a des professionnels partout qui sont payés pour le faire. Et il y a une écurie qui est très satisfaite de son comportement et de sa progression. Mais, je suis son père. Moi, quand il était jeune et qu’il arrivait en pleurant, j’ouvrais les bras pour l’accueillir. Et quand il était joyeux et content, je l’accompagnais dans sa joie. C’est être un père. Et je pense que, selon leurs moyens, les pères veulent aider leurs enfants et les supporter dans leurs rêves », de dire M. Stroll.

De la jalousie

Lawrence Stroll est bien conscient que son immense yacht, sa fortune et la puissance qui vient avec l’argent peuvent susciter de la jalousie: «C’est sûr qu’il y a de la jalousie. Mais je tiens à le dire. Lance a gagné sa place en Formule 1. Il a gagné partout où il est passé et, en plus, les points dont il avait besoin, il est allé les gagner. Par ailleurs, c’est sans doute l’année la plus difficile pour un jeune pour débuter en Formule 1. Même les écuries n’arrivent pas toujours à comprendre exactement ce qui se passe. À Barcelone, l’équipe n’a jamais été capable de régler la situation des pneus. On ne peut pas demander à un jeune de 18 ans de le faire tout seul », de dire Stroll.

Dans le paddock, une clôture nous sépare du port. Et des yachts de centaines de millions de dollars. Jamais la F1 n’a été autant à sa place. Riche parmi les riches. Lawrence Stroll le sait: «Il n’y a pas un jeune pilote ici qui n’a pas été appuyé par des millions. Prenez Sergio Perez. Comment pensez-vous que ça s’est passé?», de demander Stroll.

Toujours les chuchotements. On dit qu’il a investi directement dans l’écurie Williams. On dit qu’il paye une partie du salaire de Felipe Massa. On dit tellement de choses.

Mais quand on parle de courses, les choses semblent prendre leur place: «L’écurie Williams progresse. On savait que ce serait une année différente. Ils peuvent compter sur un jeune pilote qui progresse lui aussi. On verra ce que ça va donner», d’ajouter M. Stroll.

Il conclut: «Il faut aussi regarder les faits. On fait grand état des performances de (Stoffel) Vandoorne avec McLaren. Bien sûr. Mais il y a deux points à retenir. Le premier, c’est que Vandoorne a 24 ou 25 ans. Ce n’est pas 18 ans comme Lance. Le deuxième, c’est que l’écart entre Vandoorne et Fernando Alonzo est plus important que celui entre Lance et Felipe Massa. »

Un père ennuyé

Il n’y a pas de situation tragique. Lance Stroll découvre les pistes une après l’autre. Mais il est certain que les fans québécois de Formule 1 vont poser beaucoup de questions la semaine prochaine avant le Grand Prix du Canada à Montréal.

En fait, ça va être le dernier Grand Prix avant que Lance Stroll ait la paix pour se concentrer sur son pilotage.

Monaco et Montréal sont deux passages obligés bien lourds et difficiles pour un jeune de 18 ans.