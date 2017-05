Jean Pascal se tourne vers son combat

MONTRÉAL | Jean Pascal était souriant et détendu lors de l'entraînement public tenu au Casino de Montréal, dimanche, alors qu’il semblait avoir mis derrière lui la querelle l’opposant à Adonis Stevenson pour se concentrer sur son combat face à Eleider Alvarez, en demi-finale du gala de samedi.

Alors que Roy Jones fils était présent pour servir de partenaire d’entraînement au Québécois, les deux hommes se sont échauffés ensemble, échangeant plusieurs sourires complices au passage.

Visiblement en confiance, Pascal (31-4-1, 18 K.-O.) a indiqué qu’à quelques jours du combat, il était fin prêt pour le défi qui l’attendait, alors que le titre d’aspirant obligatoire pour la ceinture de champion des poids mi-lourds du World Boxing Council (WBC) détenu par Adonis Stevenson sera en jeu.

«Je vais bien, a simplement commencé par dire Pascal. J’ai hâte à la soirée du 3 juin pour donner un bon spectacle aux gens du Québec.»

Les partisans étaient par ailleurs assez nombreux au Casino pour voir l’athlète originaire de Laval à l’œuvre, tandis que ce n’était pas le cas pour Stevenson, la veille. Mis au fait de cette situation, l’athlète de 34 ans s’est bien gardé de relancer les hostilités.

«J’apprécie énormément [la présence des amateurs], mais présentement, je me concentre sur mon combat, parce que j’ai une grosse tâche qui m’attend. Toute ma concentration est portée sur Alvarez.»

Un adversaire connu

Pascal ne sera pas en territoire inconnu lors du gala de samedi, présenté au Centre Bell, puisqu’Alvarez et lui se sont souvent entraînés ensemble. Son rival est par ailleurs sous la supervision de l’entraîneur Marc Ramsay, avec qui Pascal a travaillé pendant 20 ans.

«Dans ce combat, tous les détails seront importants, étant donné qu’Alvarez et Marc Ramsay me connaissent très bien. Tous les petits faits et gestes seront très importants. Ce sera très primordial pour moi de rester alerte du début à la fin.»

S’il a eu maille à partir avec Stevenson à quelques reprises lors des différents événements liés au gala de la fin de semaine prochaine, ce n’est pas le cas avec Alvarez.

«Je suis courtois avec Alvarez parce qu’il est un chic type. C’est un ami. Il ne m’a pas insulté et n’a pas été irrespectueux envers moi. Par contre, il devient mon ennemi jusqu’à la cloche, le 3 juin.»

«Il est un grand boxeur. Il est rapide, il est fort physiquement et il a une bonne main droite. Il fait peu d’erreurs. Ça sera un combat difficile pour moi.

Un invité de marque

Pascal a lancé un coup de fil à Jones pour lui demander de l’accompagner dans son camp d’entraînement. Ce dernier n’a pas hésité à répondre par l’affirmative.

«Il est comme un petit frère pour moi, a déclaré l’Américain. Je crois également que je suis une bonne source d’inspiration pour lui, alors je suis content d’être ici.»

Celui qui a été champion du monde chez les poids moyens, super-moyens, mi-lourds et lourds croit par ailleurs que Pascal l’emportera.

«Pascal va très bien, a dit Jones. Je ne l’ai pas vu dans une aussi bonne forme depuis longtemps.»