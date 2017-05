La génération maudite

Ils avaient en commun d’avoir redynamisé le rock à une époque où le style agonisait. Mais les stars du grunge et du rock alternatif des années 1990 étaient des âmes torturées, en proie à la dépression et accros aux drogues, principa­lement à l’héroïne. Comme Chris Cornell, le plus récent porte-étendard de cette génération maudite à passer l’arme à gauche, plusieurs ont connu des fins tragiques qui ont laissé en deuil et incrédules des millions de fans.

Kurt Cobain (Nirvana) Photo courtoisie

Mort le 5 avril 1994 (27 ans)

Suicide par arme à feu

Allergique à la célébrité, junkie et mal dans sa peau, Cobain avait pour ainsi dire annoncé sa mort. «Je me déteste et je veux mourir», hurlait-il dans une des chansons de Nirvana, le groupe de Seattle qui a mis le grunge au monde. Plus de vingt ans après sa mort, certains croient encore qu’il a été assassiné. Qu’importe, Cobain demeure une des stars les plus adulées de l’histoire du rock.