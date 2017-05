La prochaine vedette de l’Océanic

SAINT-EUSTACHE | Depuis sa création en 1995, l’Océanic de Rimouski a enrôlé plusieurs joueurs exceptionnels grâce à des sélections hâtives au repêchage de la LHJMQ.

Au terme de leur séjour dans le Bas-Saint-Laurent, Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby, pour en citer trois, ont connu un succès fulgurant dans la Ligue nationale de hockey.

Dans quelques jours, l’équipe de toute une région, qui possède le tout premier choix de la séance de repêchage 2017 de la LHJMQ, pourra de nouveau mettre le grappin sur un attaquant d’exception.

À moins d’un imprévu de dernière minute, l’Océanic optera pour Alexis Lafrenière, des Vikings de Saint-Eustache. Ce surdoué de 15 ans s’allonge déjà sur six pieds et pèse 170 livres.

«J’ai vraiment hâte que la séance de repêchage arrive, pour profiter pleinement du moment en compagnie des membres de ma famille et de mes amis», a mentionné Alexis Lafrenière lors d’une entrevue à son domicile familial.

UNE EXCELLENTE CUVÉE

Dans le rapport final du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ, Lafrenière a été classé premier, devant les attaquants Samuel Poulin, du Phénix d’Esther-Blondin, et Jakob Pelletier, du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Certains experts affirment que le top 3 de la cuvée 2017 aurait pu se lire «1A, 1B et 1C», tant les qualités athlétiques de ces trois attaquants nés en 2001 sont extraordinaires.

«Il reste encore près d’une semaine avant la séance de repêchage et, tant que le nom d’Alexis ne sera pas prononcé au micro samedi [sur la tribune du Harbour Station de Saint John], on ne veut pas se faire trop d’idées!» plaide sagement Nathalie Bertrand, la mère d’Alexis.

Toutefois, pour que l’Océanic change de cap et que Serge Beausoleil consente à céder son précieux choix, obtenu en avril grâce aux faveurs du boulier de la LHJMQ, il faudra qu’une équipe de la Ligue déroule un pont d’or et fasse couler une rivière de diamants aux pieds du directeur général.

D’ailleurs, tous les rivaux de l’Océanic semblent avoir fait une croix sur l’idée de convaincre Serge Beausoleil de céder le tout premier choix de la séance de repêchage. «Quelques organisations ont contacté mon agent [Christian Daigle, Momentum Hockey], mais la seule rencontre que j’ai eue à ce jour avec une équipe est celle avec les membres de la direction de l’Océanic», a précisé Alexis Lafrenière.

COMPARAISON FLATTEUSE

Curieux hasard, en raison de ses mains, de sa vision du jeu et de son aisance sur lames, Lafrenière a été comparé à Vincent Lecavalier durant la dernière saison.

Certes, il manque actuellement quatre pouces à Lafrenière pour qu’il rejoigne Lecavalier, mais la génétique semble être du côté de l’adolescent eustachois, puisque son père Hugo mesure 6 pieds 4 pouces. Sans briser de secrets de famille, le pèse-personne indique sûrement au-delà de 200 livres quand le paternel l’écrase avec ses orteils.

«À l’exception d’une année [chez les bantams] durant laquelle j’ai pris quatre pouces, j’ai toujours grandi de façon constante», assure Alexis Lafrenière.

Les comparaisons avec des joueurs étoiles de la LNH ont parfois le don d’ajouter quelques kilopascals de pression inutile sur les épaules d’un jeune espoir, aussi talentueux soit-il.

«Lecavalier, c’est un gros nom [du hockey], mais j’essaie de jouer à ma manière. Je ferai mon propre chemin. La pression de performer, je me l’impose moi-même. C’est inutile d’en rajouter. Je préfère me concentrer sur mes performances», mentionne-t-il avec aplomb.

STATS EXCEPTIONNELLES

En 36 matchs de la saison régulière de la Ligue midget AAA, Lafrenière a compté 33 buts et amassé 50 mentions d’aide. Avec 83 points, il a devancé de 15 son plus proche rival, Samuel Poulin (30 buts, 38 aides). Une jeunesse taillée dans le roc, aux qualités athlétiques exceptionnelles, Poulin est semé deuxième plus bel espoir par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ.

«Ai-je été surpris d’amasser autant de points? Non, car je travaille fort et j’étais bien entouré chez les Vikings. J’évolue au sein du même trio que Nathan Légaré et Félix Lafrance depuis plusieurs saisons. Dans le cas de Félix, on joue ensemble depuis le niveau MAGH.»

Une lacune qui s’est corrigée naturellement

Photo Mario Morisssette

S’il caresse depuis longtemps l’idée de faire carrière au hockey, Alexis Lafrenière n’a pas toujours possédé tous les atouts pour réaliser son rêve.

«Au hockey mineur, il n’était pas le meilleur des patineurs au sein de ses équipes, mais il savait jouer au hockey», affirme son père Hugo Lafrenière.

«Alexis a toujours eu de bonnes mains et une excellente vision du jeu, mais le patin était déficient», enchaîne Nathalie Bertrand.

LE BASEBALL

«Malgré tout, Alexis a toujours refusé de s’inscrire à des cours de power skating. Il était probablement le seul de son âge à ne pas en faire durant l’été. À l’époque, il était aussi bon au baseball qu’au hockey. Le chevauchement des horaires entre les deux sports l’a obligé à abandonner la balle», ajoute le paternel.

Quant à la sœur aînée, Lorie-Jeanne, elle excelle au soccer, et les nombreux déplacements pour les sportifs de la maison expliquent la présence d’une minifourgonnette dans le stationnement de la résidence.

«On les suit partout! Pour ce qui est d’Alexis, on compte sur les doigts d’une main les matchs ratés durant les dernières saisons.»

PAS DE SURCLASSEMENT

Contrairement à une poignée de ses pairs nés en 2001 qui ont été promus exceptionnellement dans le midget AAA à l’âge de 14 ans, Alexis Lafrenière a refusé de brûler sa deuxième saison dans les rangs bantams.

«J’avais décidé de ne pas brûler d’étapes, car je ne me sentais pas prêt à faire le saut dans le midget AAA (à 14 ans)», explique-t-il.

En 26 parties de la saison régulière chez les Seigneurs des Milles-Iles, Lafrenière avait enfilé 35 buts et amassé 34 aides. Une moyenne de 2,65 points par match! Il avait devancé ses complices habituels Nathan Légaré (59 pts en 33 parties) et Félix Lafrance (54 en 34) au sommet de la colonne des pointeurs de la Ligue d’excellence du Québec.

«Nous avions connu une saison de rêve chez les Seigneurs. Nous avions gagné six tournois en plus des championnats régionaux. Cette dernière année, bantam m’a permis de bonifier ma confiance.»

La grande séduction rimouskoise

Parfois, les secrets n’ont pas la couenne dure dans une ville de la taille de Rimouski où l’Océanic compte sur de fidèles partisans et plusieurs représentants des médias vibrant quotidiennement au diapason de l’équipe de toute une région.

Invitée par les dirigeants de l’Océanic à séjourner à Rimouski en fin de semaine dernière, la famille Lafrenière a découvert les charmes de la région dans la tranquillité et la discrétion la plus complète.

«Nous avons visité la ville et j’ai constaté que le Colisée (de Rimouski) est un beau building pour le hockey junior», a mentionné Alexis Lafrenière.

Le propriétaire de l’Océanic, Alexandre Tanguay, le président Éric Boucher et le patron des opérations hockey, Serge Beausoleil, étaient les hôtes de cette grande séduction.

«Notre objectif n’était pas de faire un stunt publicitaire avec cette visite. Dans notre situation (trois choix en première ronde), on ne peut rien laisser au hasard et nous devons rencontrer le plus grand nombre de joueurs et leurs parents. Dans le cas d’Alexis, on a pu constater qu’il est bien encadré par ses parents et il sait où il s’en va», a précisé Serge Beausoleil.

LES ÉTUDES

Le volet éducatif a meublé plusieurs discussions. Considéré comme un late au hockey parce que né le 11 octobre, Lafrenière termine actuellement sa troisième secondaire.

«Nous avons discuté de plusieurs sujets, dont le programme scolaire et le quotidien d’un joueur de l’Océanic. Ça semble une belle organisation», affirme celui qui se décrit comme un étudiant dans la moyenne avec des résultats aux alentours de 75 %.

«À part l’éducation physique, je n’ai pas de matière préférée!», lance-t-il, avec un sourire narquois

À Rimouski, avec un ancien professeur d’histoire derrière le banc, quelques lectures estivales pourraient lui être bénéfiques!