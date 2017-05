L’attente est terminée

Boris Bede renouera-t-il avec le succès ? Après une saison recrue prometteuse, le botteur Boris Bede a vécu un enfer en 2016 en ratant plusieurs tentatives de placement. Toutefois, son patron Kavis Reed n’a pas perdu confiance en lui et est persuadé que l’ancien du Rouge et Or de Laval pourra rebondir cette année. Comme plusieurs joueurs de sa position, Bede a toutes les qualités athlétiques pour réussir. Sa capacité de rebondir se jouera principalement entre ses deux oreilles. S’il retrouve sa confiance d’antan, les Alouettes seront en voiture pour les situations de fin de match.

Les Alouettes regretteront-ils le ­départ de S.J. Green ? Les Alouettes ont causé une certaine commotion il y a quelques semaines en envoyant Green sous d’autres cieux pour des raisons financières et médicales. Avec Ernest Jackson, Nik Lewis et B.J. Cunningham pour cibles principales, ils pourront très bien se débrouiller. On peut aussi s’attendre à ce que le Québécois Samuel ­Giguère ait un plus grand rôle au sein de l’offensive montréalaise cette saison. On verra si l’ancien du Vert & Or de Sherbrooke peut faire une différence. Comme on le sait, il y a toujours de belles surprises parmi les inconnus qui sont invités au camp d’entraînement. Il sera intéressant de voir si la tendance se poursuit au cours des ­prochaines ­semaines.