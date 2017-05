Les smoothies au banc d’essai

Les smoothies sont plus populaires que jamais. On les associe à la santé et à la vitalité! Plusieurs marient même fruits et légumes avec des coloris variés. Leur réputation est-elle exagérée? Sont-ils aussi santé qu’ils le prétendent? Smoothies du commerce au banc d’essai!

Une liste d’ingrédients enviable?

La base du smoothie est assurément le fruit. Certains contiennent aussi du lait, des boissons végétales ou du yogourt, une belle façon de hausser l’apport en protéines. ­D'autres contiennent des composantes (spiruline, yerba maté, poudre d'églantier) qui évoquent un avantage santé. Pourtant, peu de données scientifiques confirment leur intérêt. L'ajout de stimulant (de type guarana ou yerba mate) est à surveiller chez les jeunes, les femmes enceintes et celles qui ­allaitent.

Analyse globale

18 produits ont été analysés. Tous ont un apport significatif en sucres (naturels ou ajoutés). En moyenne, les smoothies apportent, par portion de 250 ml, 26 g de ­sucres, soit l’équivalent de 6 c. à thé de sucres. Même sans sucre ajouté, les smoothies apportent ­rarement les fibres des fruits, leur teneur en sucres est donc à ­surveiller!

Notre analyse repose sur ­plusieurs critères nutritionnels: présence de sucres ajoutés, quantité de fibres, quantité de protéines, apport calorique et teneur en ­sodium. Des points ont été attribués à chaque produit en fonction des critères ci-haut.

Les smoothies analysés apportent, par portion de 250 ml (1 tasse) :

de 100 à 160 calories

de 13 à 29 g de sucres

de 0 à 6 g de protéines

de 0 à 9 g de fibres

de 10 à 95 mg de sodium

LE MEILLEUR CHOIX

Photo Chantal Poirier

Le smoothie Bolthouse Farms Bienfaits Rouges a obtenu le plus de points, soit 11 points. Il ne contient pas de sucres ajoutés. Il se distingue surtout par une quantité de fibres particulièrement élevée (9 grammes). L'inuline, une fibre prébiotique (qui alimente les bonnes bactéries dans notre intestin) est ajoutée au ­smoothie.

LES AUTRES BONS CHOIX

Photo Chantal Poirier

On aime la liste d’ingrédients des produits Bolthouse Farms, que l’on trouve dans la section réfrigérée du rayon fruits et légumes. Ils renferment des purées de fruits, du jus de fruits, du jus de citron et des arômes naturels. À noter que notre analyse est basée sur une portion de 250 ml, or, plusieurs des smoothies de cette compagnie sont offerts en portion de 450 ml, ce qui fait grimper le compte calorique et le contenu en sucres. Une bouteille de 450 ml peut apporter 243 calories et 44 g de sucres, soit l'équivalent de 10 c. à thé de sucre.

Le smoothie Bonté Verte de la marque Bolhouse Farms et le smoothie Fruit Plus aux ­légumes, mangues et ananas de la marque SunRype se classent aussi bien! Ils ont ­obtenu 6 points lors de leur évaluation. Le ­premier contient plus de protéines et le deuxième, plus de fibres par portion. On aime aussi le fait qu'ils soient tous les deux sans sucre ajouté.

LES COMPROMIS

Photo Chantal Poirier

Tous les produits qui suivent ont récolté 5 points.

Les smoothies C-Boost et Fraises-banane de Bolthouse Farms ont une teneur en vitamine C élevée. De la même marque, le smoothie à la mangue se distingue par sa teneur en vitamine A.

Trois saveurs de smoothies Oasis (Ananas-banane-coco, Fraises-banane et Vert Activ) ont récolté la même note. Ils ne sont pas plus caloriques ni riches en sucres qu'un verre de jus, et apportent un gramme de fibres en plus.

Le smoothie aux légumes avec fraise et banane de la marque SunRype affiche une valeur aussi similaire au jus, mais avec 2 grammes de ­fibres par portion, ce qui est un plus. Notamment, la carotte, la betterave et l’épinard rehaussent la teneur en vitamine A du ­produit.

Les smoothies aux mûres et au cassis et Énergie Xtrême de la marque Happy Planet plaisent par leur contenu en fibres (2 g de fibres en moyenne par portion) et leur faiblesse en sodium (20 mg par portion), mais ils contiennent plus de calories (de 140 à 150), de glucides (de 35 à 37 g) et de sucres (de 27 à 29 g). On les ­trouve dans la section réfrigérée des fruits et légumes à l’épicerie. À surveiller aussi, le smoothie Énergie Xtrême contient du Yerba Mate.

On apprécie le fait que les smoothies Iögo contiennent du yogourt, ce qui augmente leur teneur en protéines, en vitamine D et en calcium. Cependant, ils contiennent du sucre ajouté figurant en 3e place dans leur liste d'ingrédients. Si leur contenu en protéines est plus avantageux que l'ensemble des smoothies analysés, ils pourraient avoir un peu plus de fibres.

LES MOINS BONS CHOIX

Photo Chantal Poirier

Avec 4 points lors de son évaluation, le smoothie à la mangue tropicale de la marque Oasis ne contient pas de protéines, comparativement aux autres saveurs.

Le smoothie aux petits fruits de la marque ­Bolthouse Farms a obtenu 3 points au banc d'essai. Il ne contient aucune fibre et ­propose seulement 1 g de protéines par portion.

Avec 1 point au banc d'essai, le smoothie aux noix Happy Planet est déclassé. Il contient du sucre ajouté (en 2e dans la liste d'ingrédients) et plus de sodium (95 mg par portion).

En résumé

Les smoothies ne remplacent pas avantageusement les fruits et légumes. Ces derniers sont beaucoup plus rassasiants que le smoothie. De plus, certaines variétés de ces boissons contiennent du ­sucre ajouté. Certains smoothies sont aussi très chers, ce qui n’est pas à la portée de tous. ­La solution santé est de faire un smoothie à la maison, avec une source de protéines (tofu soyeux, yogourt grec, boisson végétale, etc.). On peut aussi y ajouter du psyllium ou des graines de chia, question d’y ajouter des ­fibres.