Les voyages cinématographiques d'Évelyne Brochu

Évelyne Brochu aime les tournages qui lui permettent de voyager et de voir du pays. Après avoir passé plusieurs semaines en Jordanie, il y a quelques années, pour le film Inch’Allah, puis aux îles de la Madeleine pour le drame Les Loups, cette fois, c’est une partie de l’Abitibi-Témiscamingue qu’a récemment découvert l’actrice québécoise, grâce au tournage du film Miséricorde, réalisé par le cinéaste suisse Fulvio Bernasconi.

«C’est le genre d’aventures cinématographiques que j’aime parce qu’elles amènent des voyages et des rencontres et qu’elles me permettent de m’imprégner de lieux et de réalités que je ne connaissais pas, révèle Évelyne Brochu, rencontrée plus tôt cette semaine dans un café de Montréal.

«Le tournage de Miséricorde m’a permis de découvrir une région de l’Abitibi que je ne connaissais pas. Je n’avais jamais mis les pieds non plus dans une communauté autochtone avant. C’est un grand ­privilège d’avoir fait cette rencontre et d’avoir été aussi bien accueillie là-bas. Ce que j’aime aussi, quand on va ­tourner ailleurs, c’est qu’il y a ­toujours un ­esprit de gang et de ­chalet qui se forme au sein de ­l’équipe.»

Tourné il y a deux ans, Miséricorde prend l’affiche au Québec vendredi ­prochain. L’intrigue du film tourne ­autour de Thomas (l’acteur belge ­Jonathan Zaccaï), un Genevois qui vient passer trois mois au Québec pour pêcher en solitaire.

Alors qu’il s’apprête à retourner en Suisse, Thomas apprend qu’un jeune Amérindien, issu de la communauté ­autochtone qu’il a côtoyée pendant son ­séjour au Québec, a perdu la vie après avoir été renversé par un chauffard qui a aussitôt pris la fuite. Il décidera de mener sa propre ­enquête pour essayer de retrouver le chauffard en question.

Évelyne Brochu joue le rôle d’une camionneuse­­ mère de deux enfants.

«Ça m’a réjouie qu’on m’offre un tel rôle parce que c’est un personnage qui est très loin de moi, confie l’actrice de 33 ans. Émotivement, il y avait des scènes difficiles à jouer qui représentaient un immense défi d’actrice. C’est une femme qui existe seulement pour ses enfants. Elle a en elle une sorte d’abandon total qui me fascinait. Elle porte un secret terrible en elle, ce qui fait qu’elle vit des émotions très fortes à l’intérieur d’elle. Pour une actrice, c’est très intéressant à jouer.»

Pour se préparer au rôle, l’actrice a aussi­­ appris à conduire un camion 18 roues.

«J’ai suivi deux jours de cours avec un camionneur, relate-t-elle. C’est une job tough mais ce sont des gens qui aiment faire de la route. Ils passent tellement de temps dans leur camion que ça devient leur maison. J’admire beaucoup ce qu’ils font.»

La fin d’un cycle

L’année 2017 marquera la fin d’un cycle pour Évelyne Brochu. L’actrice s’apprête en effet à dire adieu à deux séries anglophones qui ont occupé beaucoup de son temps au cours des dernières années: X Company, dont la troisième et dernière saison a été diffusée plus tôt cette année, et Orphan Black, dont l’ultime saison ­sera présentée en ondes à compter de juin.

«C’est triste parce que ces deux séries ont été importantes dans ma vie et elles m’ont permis de faire de belles ­rencontres, mais en même temps, ça va me laisser plus de temps à consacrer à des projets au Québec­­, analyse ­l’actrice.

«Je vais retourner au théâtre l’an ­prochain dans L’Idiot de Dostoïevski au TNM, et je vais aussi jouer dans un film québécois qui sera tourné cet été et dont je ne peux pas parler pour l’instant. J’ai plein de beaux projets.»

Durant les semaines à venir, Évelyne ­Brochu compte bien profiter de son ­premier été à Montréal depuis des ­années. À cause du tournage de X Company, l’actrice québécoise a en effet passé les trois derniers étés à Budapest:

«J’adore Budapest, mais ça va me faire du bien de profiter de Montréal cet été. J’en ai rêvé pendant longtemps. Je ne dis pas ça parce que c’est le 375e de Montréal, mais je l’aime tellement, cette ville-là!»