Milos Raonic se sent d'attaque

Le Canadien Milos Raonic espère pouvoir mettre ses problèmes de santé derrière lui et faire un bon bout de chemin aux Internationaux de France.

L’athlète de 26 ans a été aux prises avec une blessure aux muscles ischio-jambiers pendant quelques semaines, devant notamment déclarer forfait pour le tournoi d’Indian Wells, en mars. Il a aussi raté la Coupe Davis en raison d’une blessure aux muscles adducteurs.

«J’ai progressé, même si je ne suis pas au niveau où je voudrais être. Mais considérant tout ce que j’ai vécu, dans l’ensemble, j’ai réussi à m’améliorer chaque semaine et j’espère maintenant pouvoir demeurer en santé», a mentionné Raonic en entrevue à TSN.

«À l’exception d’un virus que j’ai attrapé, tout se passe bien. Tous les problèmes de santé que j’ai dû combattre plus tôt cette saison sont maintenant derrière moi, alors c’est positif.»

Ajustement

Le sixième joueur mondial a dû modifier sa préparation en cours de saison.

«Mon approche est un peu différente. J’essaie de faire un peu plus d’entraînement sur le terrain, plutôt que de faire de plus en plus de choses à l’extérieur. Je surveille davantage mon horaire afin de ménager mon corps un peu plus», a-t-il expliqué.

Raonic devra également retrouver sa touche au service, son arme favorite.

«Je dois être plus efficace. J’ai connu des hauts et des bas avec mon service. J’aimerais être plus constant et mieux maîtriser mon service du début à la fin d’un match, comme je sais le faire.»

L’Ontarien fera face au Belge Steve Darcis au tour initial, lundi. Il a récemment participé au tournoi de Lyon, où il a été éliminé par le Tchèque Tomas Berdych en demi-finale, vendredi.

«Il faut que je trouve le juste équilibre entre m’habituer aux conditions et au terrain, et me reposer», a-t-il dit.

«Je me sens bien, je suis prêt et j’ai hâte de jouer.»